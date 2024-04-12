Bolu CHP'de bayram kutlaması

Bolu CHP'de Bayram Coşkusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bolu il binasında gerçekleşen bayramlaşma töreniyle bir araya geldi. Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde yapılan etkinlik, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Parti Üst Düzey Yöneticileri Bir Arada

Etkinliğe, Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz başta olmak üzere, Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Can ve Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz gibi isimler katıldı. Tören, il genel ve belediye meclis üyelerinin de desteğiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Küslüklerin Son Bulması Çağrısı

İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç’un konuşmalarında, partililer arasındaki küslüklerin sona erdirilmesi ve eski defterlerin kapatılması yönünde güçlü mesajlar verildi. Liderler, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak daha büyük başarılara imza atma hedeflerini dile getirdiler.

Birlikte Daha Güçlüyüz Mesajı

“31 Mart’taki bayram coşkusunun ardından, yine umut dolu gözlerle bir aradayız,” diyen Karagöz, bayramların, yenilenme ve bir araya gelme zamanları olduğunu hatırlattı. Parti içi diyalog ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Geçmişteki Kırgınlıklar Geride Kaldı

Tören, partililer arasında geçmişte yaşanan kırgınlıkların sona erdirilmesi ve yeni bir sayfa açılması amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, bu yeni başlangıcın, partinin ilerleyişi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik sonunda yapılan konuşmalarda, birlik ve beraberlik içinde daha büyük zaferlere ulaşma umuduyla, geleceğe dair pozitif bir bakış açısı sergilendi. Partililer, bir sonraki bayramı daha da güçlü ve birlik içinde karşılamayı hedefliyor.