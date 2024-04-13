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Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?

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Bugün Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Boluspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Boluspor - Ümraniyespor maçı, bugün oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi? mask
Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?
Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında gözler Bolu Atatürk Stadyumu'na çevriliyor. İç sahada bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan toplayan Boluspor, ligde 10. sıradaki yerini koruyor. Ancak, son iç saha maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek taraftarlarını üzen Boluspor, bu kez Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.

Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?

Boluspor - Ümraniyespor: 15. randevu

Ligdeki geçmiş performanslara bakıldığında Boluspor, 29 maç sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Rakip Ümraniyespor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 34 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki 14 karşılaşmada Boluspor 6, Ümraniyespor 5 kez üstünlük sağlarken, 3 maç berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalar, 19'a 17 gol üstünlüğü ile Boluspor'un hafif üstünlüğünü gösteriyor.

Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?

Maçın hakem kadrosu ve yayın bilgileri

Bu önemli karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosunda orta hakem olarak Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Yan hakemler Kemal Elmas ve Kemal Mavi olacak. Mücadele, 16:00 itibarıyla TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarında futbolseverlerle buluşacak.

Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?

Lig sıralaması ve takımların hedefleri

Boluspor, iç saha avantajını kullanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Ümraniyespor zorlu deplasman maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Her iki takım için de ligde kalmak ve sıralamada yükselmek adına bu maç, büyük önem taşıyor.

Boluspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor hangi kanalda, şifresiz mi?

Son düdüğe kadar sürecek heyecan

Trendyol 1. Lig'de kritik haftaların başlamasıyla birlikte, Boluspor ve Ümraniyespor arasındaki mücadele, ligin kaderini etkileyebilecek önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Her iki takımın da hedeflerine ulaşma adına göstereceği performans, futbolseverlere keyifli anlar vaat ediyor.

# sezon, Boluspor, Gençlerbirliği

13 Nis 2024 - 12:00 Bolu- Spor

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