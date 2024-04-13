Uykusuz gecelere hazır mısınız? Bu sene sayıları artacak!

Kış sıcaklıkları sivrisinek aktivitesini tetikliyor

Kış mevsiminde beklenenden yüksek sıcaklıklar yaşanması, sıtma gibi hastalıkları taşıyan sivrisinek türlerinin kış uykusuna yatmamasına ve aktif bir şekilde kan emmeye devam etmesine yol açıyor. Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu durumun sivrisinek kaynaklı hastalık risklerini artırdığına dikkat çekiyor.

Nisan ayında yoğun ilaçlama yapılmalı

Yerel yönetimlere yönelik çağrıda bulunan Prof. Dr. Çetin, seçimlerin ardından Nisan ayında yapılacak yoğun ilaçlama çalışmalarının önemini vurguluyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların sivrisinek popülasyonunu artırması, yaz aylarının sivrisinekler nedeniyle zor geçeceği anlamına geliyor.

Sivrisinek popülasyonundaki artışa dikkat

Özellikle kış aylarındaki sıcaklık artışları, culeks sinek türünün nesil sayısında artışa neden oluyor. Prof. Dr. Çetin, geçmişte yılda 22 nesil veren bu türün, günümüzde 24-25 nesil vermeye başladığını ve bu durumun popülasyon artışına yol açtığını belirtiyor.

Sivrisineklerin kış uykusu alışkanlıkları değişiyor

Türkiye'de bulunan yaklaşık 60 sivrisinek türünden sıtma taşıyanlar, artık kış uykusuna yatmıyor. Prof. Dr. Çetin, bu türlerin, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında, bina içlerinde, ahırlarda ve foseptik çukurlarında kışı erişkin halde geçirdiğini ifade ediyor.

İklim değişikliği sivrisinek üremesini hızlandırıyor

İklim değişikliğinin etkileri, sivrisinek gelişim sürelerini kısaltıyor ve hızlı üremelerine neden oluyor. Prof. Dr. Çetin, yağış düzensizliği nedeniyle biriken su birikintilerinin, sivrisinekler için ideal üreme alanları haline geldiğini söylüyor.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Sivrisineklerle mücadelede vatandaşların da üzerine düşen görevler var. Prof. Dr. Çetin, ev ve çevresinde su birikintilerine izin verilmemesi gerektiğini, bu tür ortamların sivrisinekler için üreme alanı olduğunu belirtiyor. Vatandaşların, bu konuda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor.