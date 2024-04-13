Uykusuz gecelere hazır mısınız? Bu sene sayıları artacak!

Kış sıcaklıkları sivrisinek aktivitesini tetikliyor
Kış mevsiminde beklenenden yüksek sıcaklıklar yaşanması, sıtma gibi hastalıkları taşıyan sivrisinek türlerinin kış uykusuna yatmamasına ve aktif bir şekilde kan emmeye devam etmesine yol açıyor. Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu durumun sivrisinek kaynaklı hastalık risklerini artırdığına dikkat çekiyor.
Nisan ayında yoğun ilaçlama yapılmalı
Yerel yönetimlere yönelik çağrıda bulunan Prof. Dr. Çetin, seçimlerin ardından Nisan ayında yapılacak yoğun ilaçlama çalışmalarının önemini vurguluyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların sivrisinek popülasyonunu artırması, yaz aylarının sivrisinekler nedeniyle zor geçeceği anlamına geliyor.
Sivrisinek popülasyonundaki artışa dikkat
Özellikle kış aylarındaki sıcaklık artışları, culeks sinek türünün nesil sayısında artışa neden oluyor. Prof. Dr. Çetin, geçmişte yılda 22 nesil veren bu türün, günümüzde 24-25 nesil vermeye başladığını ve bu durumun popülasyon artışına yol açtığını belirtiyor.
Sivrisineklerin kış uykusu alışkanlıkları değişiyor
Türkiye'de bulunan yaklaşık 60 sivrisinek türünden sıtma taşıyanlar, artık kış uykusuna yatmıyor. Prof. Dr. Çetin, bu türlerin, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında, bina içlerinde, ahırlarda ve foseptik çukurlarında kışı erişkin halde geçirdiğini ifade ediyor.
İklim değişikliği sivrisinek üremesini hızlandırıyor
İklim değişikliğinin etkileri, sivrisinek gelişim sürelerini kısaltıyor ve hızlı üremelerine neden oluyor. Prof. Dr. Çetin, yağış düzensizliği nedeniyle biriken su birikintilerinin, sivrisinekler için ideal üreme alanları haline geldiğini söylüyor.
Vatandaşlara önemli uyarılar
Sivrisineklerle mücadelede vatandaşların da üzerine düşen görevler var. Prof. Dr. Çetin, ev ve çevresinde su birikintilerine izin verilmemesi gerektiğini, bu tür ortamların sivrisinekler için üreme alanı olduğunu belirtiyor. Vatandaşların, bu konuda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.