D-100'de büyük gürültü kimse ne olduğunu anlayamadı!

Kaza Anında Panik ve Müdahale

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, kontrolden çıkarak orta refüje savruldu. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ender Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Kazanın etkisi ve ardından gelen panik sesleri, çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Olay yerine ilk müdahale için çevre sakinleri ve diğer sürücüler seferber oldu.

Acil Servis ve Güvenlik Güçlerinin Hızlı Müdahalesi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Kaza Sonrası Soruşturma Başladı

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kaza yapan araçlar ve çevredeki güvenlik kameraları, olası ihmallere veya suç unsurlarına karşı detaylı olarak inceleniyor. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçebilmek için bölgedeki trafik düzenlemelerini gözden geçireceklerini belirtti.