Balık Pazarına Değerli Misafir: 3,5 Kilogramlık Kalkan

Piyasa Değeri Yüksek: Kalkan Fiyatları Ne Durumda?

Kalkan balığı, hem büyüklüğü hem de pazar değeriyle öne çıkıyor. Kilosu bin 200 lira olarak belirlenen bu değerli balık, Akçakoca'da balık tezgahlarında hızla ilgi odağı haline geldi. Denizin zenginliklerini yansıtan kalkan, lezzeti ve nadir bulunuşu ile biliniyor.

Diğer Balık Fiyatları Nasıl?

Akçakoca'daki tezgahlarda bol miktarda bulunan diğer popüler balık türleri de dikkat çekiyor. Hamsi ve istavrit kilosu 150 TL, mezgit ise boyutuna göre 200 ile 350 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Somonun kilosu 200 TL, çipura ve levrek ise tanesi 140 TL'den alıcılarını bekliyor. Bu çeşitlilik, balık severler için geniş bir yelpaze sunuyor.

Bölgesel ve Ekonomik Etkiler

Akçakoca, bölgesel ekonomiye katkısı ve balıkçılık sektöründeki önemiyle öne çıkan bir merkez. Bölge, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda çevre il ve ilçelerden gelen alıcıların da uğrak noktası. Piyasadaki bu canlılık, bölgenin balıkçılık endüstrisi için hayati bir rol oynamaktadır.