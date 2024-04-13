Boluspor, kritik maçta Ümraniyespor'u dize getirdi!

Trendyol 1. Lig'in 30. Haftası Heyecanla Sona Erdi: Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Nefes kesen karşılaşmada Boluspor, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligdeki puanını artırarak üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

İlk yarıda direkten dönen top

Maçın 22. dakikasında sahneye çıkan Diniyev, serbest vuruşu kullandı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Diniyev'in etkili şutunu son anda çeldi ancak dönen topa Hasan Ayaroğlu müdahale etti. Ayaroğlu'nun vuruşu ise direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Boluspor'un baskısı ve golü

İkinci yarının başlarında, 49. dakikada, Petar Gigic'in Ümraniyespor ceza sahasına yaptığı ortaya Hakan Bilgiç kafa ile vurdu, ancak kaleci Abdulsamed Damlu topu güvenli bir şekilde kontrol etti. Maçın kader anı 86. dakikada geldi. Ceza sahası dışından Tunahan Çiçek'in şutu, kaleci Abdulsamed'in ellerinden kaçınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Boluspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın da skorunu belirledi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmayı yöneten hakemler Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 76), Berk Yıldız, Vüsal Isgandarli (Tunahan Çiçek dk. 59), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 76), Daniel Avramovski, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 76)

Ümraniyespor’un kadrosu: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Dimitri Cavare, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk.73), Atalay Babacan (Emre Demir dk. 85), Hasan Ayaroğlu, Cosgun Diniyev (Ivan Saponjic dk. 90), Emrecan Bulut (Melih Okutan dk. 85), Tiago Çukur (Onur Ayık dk. 73)

Mücadele diğer öne çıkan detaylar

Boluspor'un Tunahan Çiçek, 86. dakikada attığı golle galibiyeti sağladı. Maçta sarı kart görenler arasında Boluspor'dan Vüsal Isgandarli, Jefferson, Naby Oulare, Avramovski ve Ümraniyespor'dan Tiago Çukur ile Emre Demir bulunuyor.