Fenerbahçe, Boluspor’u son dakika yıktı!

U19 Elit A Ligi'nin 20. haftasında gerçekleşen kritik mücadelede, Boluspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 13 Nisan Cumartesi günü, güneşin altında yapılan maç, saat 12:00'da başladı. İlk yarı boyunca her iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi fakat bu süre zarfında skor tahtası değişmedi. Fenerbahçe, sürekli olarak Boluspor savunmasını zorlasa da aradığı golü bulamadı.

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, Boluspor kalesinde gol arayışını hızlandırdı. 75. dakikada Mustafa Emir Akyıldız'ın ceza sahasında yaptığı klas vuruş, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Boluspor'u harekete geçirdi ve ev sahibi takım, beraberlik golü için Fenerbahçe kalesinde baskıyı artırdı.

Boluspor'dan eşitlik golü

80. dakikada Boluspor'un sağ kanattan geliştirdiği atak, İsmail Kalburcu'nun arka direkteki tek vuruşuyla sonuçlandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe'nin son dakika zaferi

Ancak maçın sonlarına doğru Fenerbahçe, köşe vuruşundan gelen bir fırsatı değerlendirdi. 90+2. dakikada Görkem İbrahim Demirel'in kafa vuruşu ile Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Liderlik ve play-off yarı finali

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 14. galibiyetini elde ederek puanını 42'ye yükseltti ve normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi. Play-off yarı finaline yükselen Fenerbahçe, burada normal sezonu takip eden eleme turunu geçen takımla karşılaşacak. Eşleşmeler kura ile belirlenecek ve maçlar tek maç üzerinden eleme usulü ile oynanacak. Beraberlikle sonuçlanan maçlar, penaltı atışları ile sonuçlandırılacak.

Boluspor'un durumu ve gelecek planları

Boluspor ise bu mağlubiyetle ligde 17 puanla 9. sırada yer alarak zorlu bir sezonu sürdürmekte. Takım, kalan haftalarda puan durumunu iyileştirmek ve daha iyi bir sıralamada sezonu tamamlamak için mücadele edecek.

Hakem ve takım kadroları

Hakemler: Ömer Faruk Kılıç, Hakan Erkan, Özkan Elikkaya

Boluspor: Arda Yazıcı, Çınar Nergiz, Baran Boyraz, Erdem Reis (Oğuzhan Tek dk. 80), Murat Elmacı, Emin Yılmaz (Gift dk. 58), Tolunay Artuç, Harun Yerlikaya, Amara (Birol Yiğit Çavuşoğlu dk. 80), İsmail Kalburcu (Doğukan Bağdat dk. 85), Emin Temel

Fenerbahçe: Ömer Bircan Camcı, Emrullah Kulbak (Mustafa Emir Akyıldız dk. 68), Boran Eligüzel, Yusuf Akçiçek, Emir Ekiz, Efekan Karayazı (Şükür Toğrak dk. 80), Samet Sargın (Aziz Eren dk. 68), Muhammet İmre, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai (Kaan Akyazı dk. 87), Kerem Kayaarası (Görkem Demirel dk. 68)