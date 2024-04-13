Karabük Eflani'de korkunç kaza! Kestiği kavak ağacının altında kaldı

Kavak ağacının tehlikeli düşüşü

Karabük'ün huzurlu Eflani ilçesinde, Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde yaşayan Orhan Ünal, kendi bahçesinde bir kavak ağacını keserken ağacın devrilmesiyle altında kalarak feci şekilde can verdi. Motorlu testere ile kesim yaparken meydana gelen kaza, Ünal'ın ani ölümüne yol açtı.

Topluluk hemen harekete geçti

Ünal'ın altında kaldığını gören mahalle sakinleri hızla sağlık ve polis ekiplerini bilgilendirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Ünal'a müdahale etmeye çalıştılar fakat ne yazık ki yaraları ağır olduğu için hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Sağlık ekiplerinin çabaları yetersiz kaldı

Gelen sağlık ekipleri, Ünal'a olay yerinde ilk yardım uygulamaya başladılar. Ancak Ünal, olay yerindeki ilk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu durum, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, yaşanan üzücü sonucu değiştiremedi.

Kaza sonrası soruşturma başladı

Karabük Polis Teşkilatı, Ünal'ın ölümüyle sonuçlanan bu kaza hakkında derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kazanın nasıl meydana geldiği ve herhangi bir ihmali olup olmadığı araştırılacak.

Hastane morguna taşınan cenaze

Orhan Ünal'ın bedeni, olay yerinden alınarak Eflani Entegre Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Ailesi ve yakınları, oldukça üzgün bir şekilde hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldılar.

Eflani topluluğunun yası

Eflani topluluğu, bu tür trajik kazaların yarattığı acılarla başa çıkmaya çalışıyor. Topluluk üyeleri, Ünal'ın beklenmedik ölümü karşısında birbirlerine destek oluyor ve benzer olayların önlenmesi için daha fazla güvenlik önlemi alınmasını talep ediyorlar. Bu olay, yerel topluluğun güvenliği konusunda yeni önlemler alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.