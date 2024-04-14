2023-2024 Balıkçılık Sezonu 1 Eylül’e kadar kapanıyor!

Balıkçılık sezonu sonlanıyor
2023-2024 balıkçılık av sezonu, 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sezonun bereketli geçtiğini ve birçok balık türünde avlanma başarısının yüksek olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sezon açılışında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle balıkçılık av sezonunun açılışını yaptı. Bu etkinlik, sezonun coşkuyla başlamasını sağladı.
Endüstriyel ve Küçük Ölçekli Avcılık
Bakan Yumaklı, endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol gemileri için 15 Nisan'dan itibaren denizlerde av yasağının başlayacağını açıkladı. Ancak, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasaktan muaf tutulacak.
Uluslararası sular ve izinler
Kara suları dışında uluslararası sularda avcılık yapacak balıkçıların, Bakanlıktan özel izin alması gerekiyor. Bu izinle balıkçılar, belirlenen dönem boyunca avcılıklarını sürdürebilecek.
Ekonomik ve ihracat başarısı
2023-2024 sezonu, halkın sofralarını süsleyen balıkların yanı sıra ihracat pazarında da önemli bir yer edindi. Sezon boyunca elde edilen balıklar, ülke ekonomisine döviz girdisi olarak büyük katkı sağladı.
Yoğun denetimler ve ceza istatistikleri
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl boyunca 171 bin 219 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda kaçak avlanan 593 ton su ürününe el konuldu ve çeşitli cezalar uygulandı.
Gelecek sezon için yeni kurallar
Bakan Yumaklı, gelecek sezon için balıkçılık ve su ürünleri avcılığına yönelik yeni kuralların belirleneceğini duyurdu. Bu kurallar, sektörel gelişmeler ve iklim değişikliği gibi faktörler dikkate alınarak oluşturulacak.
Sürdürülebilir balıkçılık
Ülkemizin sucul kaynaklarının korunması amacıyla, balıkların üreme ve büyüme dönemlerinde av yasaklarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, bu yaklaşımın balık ve balıkçıların geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.