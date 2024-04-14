2023-2024 Balıkçılık Sezonu 1 Eylül’e kadar kapanıyor!

Balıkçılık sezonu sonlanıyor

2023-2024 balıkçılık av sezonu, 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sezonun bereketli geçtiğini ve birçok balık türünde avlanma başarısının yüksek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sezon açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle balıkçılık av sezonunun açılışını yaptı. Bu etkinlik, sezonun coşkuyla başlamasını sağladı.

Endüstriyel ve Küçük Ölçekli Avcılık

Bakan Yumaklı, endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol gemileri için 15 Nisan'dan itibaren denizlerde av yasağının başlayacağını açıkladı. Ancak, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasaktan muaf tutulacak.

Uluslararası sular ve izinler

Kara suları dışında uluslararası sularda avcılık yapacak balıkçıların, Bakanlıktan özel izin alması gerekiyor. Bu izinle balıkçılar, belirlenen dönem boyunca avcılıklarını sürdürebilecek.

Ekonomik ve ihracat başarısı

2023-2024 sezonu, halkın sofralarını süsleyen balıkların yanı sıra ihracat pazarında da önemli bir yer edindi. Sezon boyunca elde edilen balıklar, ülke ekonomisine döviz girdisi olarak büyük katkı sağladı.

Yoğun denetimler ve ceza istatistikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl boyunca 171 bin 219 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda kaçak avlanan 593 ton su ürününe el konuldu ve çeşitli cezalar uygulandı.

Gelecek sezon için yeni kurallar

Bakan Yumaklı, gelecek sezon için balıkçılık ve su ürünleri avcılığına yönelik yeni kuralların belirleneceğini duyurdu. Bu kurallar, sektörel gelişmeler ve iklim değişikliği gibi faktörler dikkate alınarak oluşturulacak.

Sürdürülebilir balıkçılık

Ülkemizin sucul kaynaklarının korunması amacıyla, balıkların üreme ve büyüme dönemlerinde av yasaklarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, bu yaklaşımın balık ve balıkçıların geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.