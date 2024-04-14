Bolu ve Kocaeli Gölcük’te bayram coşkusu

Bolu ve Kocaeli Gölcük'te yaşanan bayram coşkusu, çocuklar için unutulmaz anlarla dolu özel etkinliklerle renklendi. Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği aktiviteler, ailelerin bir araya gelmesini sağladı.
Çocuklar için unutulmaz bir anı
Bolu ve Kocaeli Gölcük'te, Ramazan Bayramı'nın coşkusu aynı heyecanla yaşandı. Gölcük Belediyesi, Anıtpark'ta düzenlediği etkinliklerle çocukları sevince boğdu.
Eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün
Anıtpark'ta kurulan özel etkinlik alanında çocuklar, sahne oyunları, mini tiyatro ve şişme oyun parkı gibi aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.
Ailelerle birlikte unutulmaz anlar
Çocuklar, aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte doyasıya eğlendi. Oyunlar oynayarak bayramlarını renklendirdiler.
Başkanın katılımıyla coşku daha da arttı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlencesine ortak olarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
İki farklı şehirde benzer coşku
Bolu ve Kocaeli Gölcük'ün benzer coşkusu, farklı coğrafyalardaki insanların bir araya gelerek neşe dolu anlar yaşayabileceğini gösteriyor.
Keyifli ve birleştirici bir deneyim
Bu etkinlikler, toplumun bir araya gelmesini sağlayarak bayramın ruhunu daha da güçlendirdi. Gölcük halkı için unutulmaz bir bayram deneyimi oldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.