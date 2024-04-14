Bolu ve Kocaeli Gölcük’te bayram coşkusu

Bolu ve Kocaeli Gölcük'te yaşanan bayram coşkusu, çocuklar için unutulmaz anlarla dolu özel etkinliklerle renklendi. Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği aktiviteler, ailelerin bir araya gelmesini sağladı.

Çocuklar için unutulmaz bir anı

Bolu ve Kocaeli Gölcük'te, Ramazan Bayramı'nın coşkusu aynı heyecanla yaşandı. Gölcük Belediyesi, Anıtpark'ta düzenlediği etkinliklerle çocukları sevince boğdu.

Eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün

Anıtpark'ta kurulan özel etkinlik alanında çocuklar, sahne oyunları, mini tiyatro ve şişme oyun parkı gibi aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.

Ailelerle birlikte unutulmaz anlar

Çocuklar, aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte doyasıya eğlendi. Oyunlar oynayarak bayramlarını renklendirdiler.

Başkanın katılımıyla coşku daha da arttı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlencesine ortak olarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki farklı şehirde benzer coşku

Bolu ve Kocaeli Gölcük'ün benzer coşkusu, farklı coğrafyalardaki insanların bir araya gelerek neşe dolu anlar yaşayabileceğini gösteriyor.

Keyifli ve birleştirici bir deneyim

Bu etkinlikler, toplumun bir araya gelmesini sağlayarak bayramın ruhunu daha da güçlendirdi. Gölcük halkı için unutulmaz bir bayram deneyimi oldu.