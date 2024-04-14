Daha önce Köroğlu Dağları ve Dörtdivan’da görülmüştü

Küçük Akbaba'nın Kars-Erzurum Karayolu'nda yiyecek arayışı kameralara yansıdı! Nesli tehlike altında olan bu doğa koruyucusu, acil önlemler gerektiriyor. Detaylar için tıklayın!
Bolu Köroğlu Dağları'ndan Dikme Köyü'ne akbabanın göçü
Bolu'nun sakin dağlarında başlayan serüven, şimdi Kars-Erzurum Karayolu'nda devam ediyor. Küçük Akbaba'nın göç yolculuğu, doğa severleri heyecanlandırıyor.
Doğanın temizlikçisi
Leşlerle beslenerek ekosistemi temizleyen Akbaba, doğanın vazgeçilmez bir parçası. Ancak nesli tehlikede ve koruma altında.
Kameralar önünde yiyecek arayışında
Dikme Köyü'nün yakınlarında, kameralar Küçük Akbaba'nın yiyecek arayışını görüntüledi. Uzun süre yol kenarında dolaşan bu doğa mucizesi, yaşam mücadelesini sergiledi.
Renkli ve dikkat çekici
Küçük Akbaba'nın görkemli renkleri, dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu güzellik, neslinin tehlikesini gizleyemiyor.
Acil koruma çağrısı
Küçük Akbaba İçin Çağrı
Nesli tehlike altında olan Küçük Akbaba için acil önlemler gerekiyor. Doğanın çöpçüsünün korunması, ekosistemin dengesi için hayati önem taşıyor.
Gökyüzüne uçuş
Yiyecek arayışının ardından Küçük Akbaba, Kars semalarında özgürlüğünü yeniden kazandı. Ancak tehlike devam ediyor, bu doğa mucizesi için mücadele sürmeli.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.