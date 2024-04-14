Daha önce Köroğlu Dağları ve Dörtdivan’da görülmüştü

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Küçük Akbaba'nın Kars-Erzurum Karayolu'nda yiyecek arayışı kameralara yansıdı! Nesli tehlike altında olan bu doğa koruyucusu, acil önlemler gerektiriyor. Detaylar için tıklayın!

Bolu Köroğlu Dağları'ndan Dikme Köyü'ne akbabanın göçü

Bolu'nun sakin dağlarında başlayan serüven, şimdi Kars-Erzurum Karayolu'nda devam ediyor. Küçük Akbaba'nın göç yolculuğu, doğa severleri heyecanlandırıyor.

Doğanın temizlikçisi

Leşlerle beslenerek ekosistemi temizleyen Akbaba, doğanın vazgeçilmez bir parçası. Ancak nesli tehlikede ve koruma altında.

Kameralar önünde yiyecek arayışında

Dikme Köyü'nün yakınlarında, kameralar Küçük Akbaba'nın yiyecek arayışını görüntüledi. Uzun süre yol kenarında dolaşan bu doğa mucizesi, yaşam mücadelesini sergiledi.

Renkli ve dikkat çekici

Küçük Akbaba'nın görkemli renkleri, dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu güzellik, neslinin tehlikesini gizleyemiyor.

Acil koruma çağrısı

Küçük Akbaba İçin Çağrı

Nesli tehlike altında olan Küçük Akbaba için acil önlemler gerekiyor. Doğanın çöpçüsünün korunması, ekosistemin dengesi için hayati önem taşıyor.

Gökyüzüne uçuş

Yiyecek arayışının ardından Küçük Akbaba, Kars semalarında özgürlüğünü yeniden kazandı. Ancak tehlike devam ediyor, bu doğa mucizesi için mücadele sürmeli.