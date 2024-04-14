D-100'de yürekli ağıza getiren kaza!

Kaza, D- 100 kara yolu Kültür Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Baha D. idaresindeki 14 ABK 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, D-100'de savrularak sağ şeridin kenarında bulunan refüje çarptı.
Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Baha D. ve yolcu konumunda bulunan Akif Y. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.