Parkı ateşe verdi, kıskıvrak yakalandı

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesi’nde yaptırılan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk parkındaki plastik ve ahşap ürünler yakılarak kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında oyun grupları küle döndü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından parkın çevresindeki tüm kameralar detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından çocuk parkını kundakladığı belirlenen E.S. (18), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.