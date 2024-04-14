Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

2024 Ramazan Bayramı öncesi, Türkiye genelinde 4 bin 810 otobüs denetimi yapılarak fahiş fiyat ve usulsüzlüklerle mücadele edildi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 80 bin seferde 2.7 milyon yolcu taşındığını ve etkin denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildiğini açıkladı.

Bayram tatilinde otobüs seferleri ve yoğun denetimler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen yoğun otobüs seferlerini ve yapılan sıkı denetimleri detaylandırdı. 5 Nisan'dan itibaren 80 bin 195 otobüs seferinde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşındı.

Fahiş bilet fiyatlarına karşı önlemler

Bakan Uraloğlu, bakanlık tarafından alınan önlemler sayesinde bayram tatillerinde yaşanan bilet fiyat artışlarının önüne geçildiğini vurguladı. Bilet fiyatlarında fahiş artış yapan işletmecilere idari para cezaları uygulandı.

Denetim sayıları ve sonuçları

Türkiye genelinde 4 bin 810 otobüs detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde, fahiş fiyat uygulayan ve usulsüz bilet satan işletmelere toplamda 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası kesildi.

Korsan taşımacılıkla mücadele

Ayrıca, korsan taşımacılık faaliyetlerine ve izinsiz yolcu alımına yönelik yapılan denetimler sonucunda, işletmelere 1 milyon 269 bin lira tutarında ek cezalar uygulandı.

Elektronik ve fiziksel denetimler

U-ETDS sistemi üzerinden elektronik denetimlerin yanı sıra, yolcu terminalleri, yol kenarları ve karayolları denetim istasyonlarında fiziksel kontroller gerçekleştirildi.

Vatandaşların memnuniyeti öncelikli

Bakanlık, vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması ve güvenli, ekonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimleri artırdı.

Denetimlerin geleceği

Bakan Uraloğlu, denetimlerin etkinliğini artırarak devam edeceğini ve bayram dönemlerindeki otobüs seyahatlerinin daha düzenli hale getirileceğini belirtti.

Yolcu güvenliği ve taşımacılık düzeni

Bu denetimlerle, yolcu güvenliği ve taşımacılık düzeninin sağlanması hedeflenmekte, aynı zamanda bilet fiyatlarında adil bir yapı korunmaya çalışılmaktadır. Bakanlık, tüm bu çalışmalarla yolcuların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini garanti altına almayı amaçlıyor.