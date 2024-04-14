- Güncel

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

ABONE OL Google News Sayfamız

Bayram tatilinde yolcu taşımacılığına ilişkin yapılan denetimlerde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde 4 bin 810 otobüs denetlendiğini söyledi.

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza mask
Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza
Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan Bayramı öncesi, Türkiye genelinde 4 bin 810 otobüs denetimi yapılarak fahiş fiyat ve usulsüzlüklerle mücadele edildi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 80 bin seferde 2.7 milyon yolcu taşındığını ve etkin denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildiğini açıkladı.

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

Bayram tatilinde otobüs seferleri ve yoğun denetimler

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen yoğun otobüs seferlerini ve yapılan sıkı denetimleri detaylandırdı. 5 Nisan'dan itibaren 80 bin 195 otobüs seferinde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşındı.

Fahiş bilet fiyatlarına karşı önlemler

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

Bakan Uraloğlu, bakanlık tarafından alınan önlemler sayesinde bayram tatillerinde yaşanan bilet fiyat artışlarının önüne geçildiğini vurguladı. Bilet fiyatlarında fahiş artış yapan işletmecilere idari para cezaları uygulandı.

Denetim sayıları ve sonuçları

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

Türkiye genelinde 4 bin 810 otobüs detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde, fahiş fiyat uygulayan ve usulsüz bilet satan işletmelere toplamda 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası kesildi.

Korsan taşımacılıkla mücadele

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

Ayrıca, korsan taşımacılık faaliyetlerine ve izinsiz yolcu alımına yönelik yapılan denetimler sonucunda, işletmelere 1 milyon 269 bin lira tutarında ek cezalar uygulandı.

Elektronik ve fiziksel denetimler

U-ETDS sistemi üzerinden elektronik denetimlerin yanı sıra, yolcu terminalleri, yol kenarları ve karayolları denetim istasyonlarında fiziksel kontroller gerçekleştirildi.

Vatandaşların memnuniyeti öncelikli

Fahiş fiyatlı bilet ve usulsüzlüklere 5 milyon TL ceza

Bakanlık, vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması ve güvenli, ekonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimleri artırdı.

Denetimlerin geleceği

Bakan Uraloğlu, denetimlerin etkinliğini artırarak devam edeceğini ve bayram dönemlerindeki otobüs seyahatlerinin daha düzenli hale getirileceğini belirtti.

Yolcu güvenliği ve taşımacılık düzeni

Bu denetimlerle, yolcu güvenliği ve taşımacılık düzeninin sağlanması hedeflenmekte, aynı zamanda bilet fiyatlarında adil bir yapı korunmaya çalışılmaktadır. Bakanlık, tüm bu çalışmalarla yolcuların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini garanti altına almayı amaçlıyor.

# ramazan bayramı, Türkiye

14 Nis 2024 - 12:57 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL