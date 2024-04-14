Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti

Trendol 1. Lig'in heyecan dolu 30. haftasında, Boluspor'un ev sahipliği yaptığı mücadelede, İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, Bu sezon Boluspor kariyerinin ilk 1. Lig golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan Çiçek, takımını 1-0 öne geçirerek galibiyeti getiren isim oldu.
Maçın kritik anları
Karşılaşmanın büyük bir kısmında denge sağlanmışken, maçın sonlarına doğru Boluspor'un baskısı sonuç verdi. Kubilay Sönmez’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Çiçek, etkileyici bir şutla kaleyi denedi. Kaleci Abdulsamed’in topu kontrol edememesi sonucu meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 1-0’a taşıdı.
Tunahan Çiçek kimdir?
31 yaşındaki İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, bu golle birlikte 1. Lig'deki ilk gol sevincini yaşama fırsatı buldu. Maça yedek başlayan ve 59. dakikada Vüsal Isgandarli'nin yerine oyuna dahil olan Çiçek, performansıyla hem takımına hayati bir galibiyet kazandırdı hem de kendi kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Boluspor'un ligdeki durumu
Bu kritik galibiyet, Boluspor'un 1. Lig'de üst üste yaşadığı üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Aldığı bu önemli üç puanla Boluspor, ligdeki puanını 46'ya yükselterek üst sıralara tırmanma mücadelesini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, kalan haftalarda da aynı performansı sergileyerek hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.
Önümüzdeki haftalar ve beklentiler
Boluspor'un teknik direktörü ve oyuncuları, elde ettikleri bu kritik galibiyetin ardından moral buldu ve ligin kalan kısmı için umutlarını tazeledi. Takımın formda oyuncularından Tunahan Çiçek'in performansı, gelecek maçlarda da büyük beklentiler yaratıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.