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Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti

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Boluspor, Trendol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, Boluspor kariyerinin ilk lig golünü attı ve takımına kritik bir galibiyet kazandırdı

Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti mask
Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti
Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti
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Trendol 1. Lig'in heyecan dolu 30. haftasında, Boluspor'un ev sahipliği yaptığı mücadelede, İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, Bu sezon Boluspor kariyerinin ilk 1. Lig golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan Çiçek, takımını 1-0 öne geçirerek galibiyeti getiren isim oldu.

Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti

Maçın kritik anları

Karşılaşmanın büyük bir kısmında denge sağlanmışken, maçın sonlarına doğru Boluspor'un baskısı sonuç verdi. Kubilay Sönmez’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Çiçek, etkileyici bir şutla kaleyi denedi. Kaleci Abdulsamed’in topu kontrol edememesi sonucu meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 1-0’a taşıdı.

Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti

Tunahan Çiçek kimdir?

31 yaşındaki İsveç asıllı Türk futbolcu Tunahan Çiçek, bu golle birlikte 1. Lig'deki ilk gol sevincini yaşama fırsatı buldu. Maça yedek başlayan ve 59. dakikada Vüsal Isgandarli'nin yerine oyuna dahil olan Çiçek, performansıyla hem takımına hayati bir galibiyet kazandırdı hem de kendi kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti

Boluspor'un ligdeki durumu

Bu kritik galibiyet, Boluspor'un 1. Lig'de üst üste yaşadığı üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Aldığı bu önemli üç puanla Boluspor, ligdeki puanını 46'ya yükselterek üst sıralara tırmanma mücadelesini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, kalan haftalarda da aynı performansı sergileyerek hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Tunahan Çiçek, Boluspor’da ilk golünü Ümraniyespor karşısında kaydetti

Önümüzdeki haftalar ve beklentiler

Boluspor'un teknik direktörü ve oyuncuları, elde ettikleri bu kritik galibiyetin ardından moral buldu ve ligin kalan kısmı için umutlarını tazeledi. Takımın formda oyuncularından Tunahan Çiçek'in performansı, gelecek maçlarda da büyük beklentiler yaratıyor.

# Atatürk, Türk

14 Nis 2024 - 13:30 Bolu- Spor

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