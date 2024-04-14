Bolusporlular dikkat kaptanınız Çağlar Şahin Akbaba konuşuyor! Takım arkadaşlarını topladı ve...

Bolu Atatürk Stadyumu, Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında kıran kırana bir futbol mücadelesine sahne oldu. Boluspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u zorlu bir karşılaşmanın ardından 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte, Boluspor üç haftalık galibiyet hasretini sonlandırarak puanını 46'ya yükseltti ve play-off yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kaptan Akbaba'dan maç sonu önemli mesajlar

Maçın kilit anlarından biri, Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'nın maç sonrası yaptığı konuşmayla geldi. Akbaba, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bugün sahada karakterimizi ortaya koyduk. Boluspor gibi oynadık ve elimizden gelenin en iyisini yaparak ailelerimizi ve taraftarlarımızı mutlu ettik," dedi. Tecrübeli oyuncu ayrıca, takım olarak hâlâ üzerinde çalışmaları gereken çok şey olduğunu ve sevinçlerini çok uzatmadan gelecek maçlara odaklanacaklarını vurguladı.

Taraftar ve takım arasında büyük uyum

Maçın son düdüğüyle birlikte Bolu Atatürk Stadyumu adeta bir festival alanına dönüştü. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Çağlar Şahin Akbaba ve takım arkadaşları, taraftarlarla birlikte zaferin tadını çıkarırken, bu anlar takımın birlik ve beraberliğinin güçlü bir göstergesi olarak kaydedildi.

Boluspor’un galibiyet golü

Maçın önemli anı, 86. dakikada Tunahan Çiçek'in attığı gol oldu. Çiçek'in bu kritik golü, Boluspor'a üç puanı getirirken, Ümraniyespor karşısında elde edilen bu önemli galibiyet, takımın moralini ve ligdeki konumunu güçlendirdi.

Boluspor'un gelecek adımları

Boluspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki sıralamasını koruyarak play-off hattında kalmayı başardı. Kaptan Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğindeki takım, kalan maçlarını da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini taraftarlarına gösterdi. Boluspor'un bu kararlı tutumu, ligin son haftalarına doğru destek verilmesi gereken bir takım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.