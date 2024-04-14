Tanju Özcan, 2. dönemi için yeniden Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yemin töreni

2019'da Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Tanju Özcan, görevine Kur'an-ı Kerim'e el basarak başlamıştı. Beş yıllık bir dönemin ardından, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde halkın tekrar desteğini kazanarak görevine devam etme şansını yakaladı. Yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısında yine benzer bir yöntemle yemin ederek, görevine resmi olarak başladı.

Özcan'ın görevine yeniden başlama töreni

Tanju Özcan'ın yemin töreni, belediye meclis salonunda gerçekleşti. Meclis kürsüsüne çıkan Özcan, Kur'an-ı Kerim'e el basarak, Bolu halkına hizmet etme sözünü yeniledi. Özcan'ın bu eylemi, hem dini inançlara saygı gösterisini hem de adil ve şeffaf yönetim anlayışını pekiştirmek amacı taşıyor.

Yemin ve verilen sözler

Özcan, yemin ederken verdiği mesajlarda, Bolu halkının çıkarlarını koruyacağını ve yönetimde şeffaflığı ön planda tutacağını belirtti. "Kimseyi kayırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden ve yedirmeden" ifadeleriyle adil bir yönetim anlayışının altını çizdi. Ayrıca, ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılacağına ve Bolu halkının parasının israf edilmeyeceğine dair güvence verdi.

Atatürk ilkelerine bağlılık vurgusu

Tanju Özcan, yemininde Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ve ilkelerine olan bağlılığını da vurguladı. Atatürk'ün izinden ayrılmadan, onun belirlediği yolda ilerleyeceğini ve bu yönde Bolu'yu yöneteceğini belirtti. Bu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği değerlere olan bağlılığın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bolu'nun geleceği için planlar

Özcan'ın önümüzdeki dönem için planları arasında, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda daha da gelişmesi yer alıyor. İnfrastrüktür projeleri, sosyal yardımlar ve kültürel aktivitelerle şehrin genel yaşam kalitesini artırma hedefinde. Bu planlar, hem yerel halkın refah seviyesini yükseltmek hem de Bolu'yu daha çekici bir turizm bölgesi haline getirmek için kritik önem taşıyor.

Tanju Özcan ve Bolu'nun geleceği

Tanju Özcan'ın ikinci dönem belediye başkanlığı, yerel halk tarafından büyük bir destek ve umutla karşılandı. Özcan'ın liderliğinde Bolu'nun daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi bekleniyor. Özcan'ın yemin töreni, yerel değerlere duyulan saygının ve halkın ihtiyaçlarını önemsemenin simgesi olarak da görülüyor. Yönetimdeki bu yenilikçi ve halka açık yaklaşımın, Bolu'nun gelecekteki kalkınmasına önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.