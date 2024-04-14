Sakin şehir Göynük bayram tatilinde doldu taştı

Bolu’nun sakin şehir unvanlı ilçesi Göynük, Ramazan Bayramı’nın son gününde de tatilcilerin akınına uğradı. Göynük'e gelen tatilciler yöresel yemekleri tadarak ilçe sokaklarını gezme fırsatı buldu. Özellikle Akşemseddin Hz. Türbesi’ni ziyaret eden ziyaretçiler, bol bol dua etti.

Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1464 yılında Bolu’nun Göynük ilçesine yaptırıldı. Kefeli taşından yapılan kasnaksız bir kubbe ile örtülü altıgen planlı bir yapı olan türbe, her hafta yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor.