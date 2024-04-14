Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'nde silvikültür kontrolleri

Silvikültür programı denetimi

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü, silvikültür faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla 2024 yılı programı kapsamında yapılan çalışmaları denetledi. İnceleme, işletme müdür yardımcısı, işletme şefi ve Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sıklık bakım çalışmaları

Inceleme sırasında, özellikle sıklık çağına gelmiş ormanlarda yapılan bakım çalışmaları detaylı bir şekilde incelendi. Bu bakım çalışmalarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının ormanların verimliliği ve sürekliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Doğru müdahalelerin önemi

Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, silvikültür bakımlarının zamanında ve yeterince uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Doğru müdahalelerin, ormanların sağlığını koruyarak verimliliklerini artırdığını ve uzun vadede devamlılığını sağladığını ifade etti.

Verim yüzdeleri ve orman sağlığı

Yapılan kontrollerde, silvikültür bakımlarının ormanların verim yüzdelerini ve sağlığını direkt olarak etkilediği üzerinde duruldu. Doğru zamanlamayla yapılan bakım çalışmalarının, orman ekosisteminin dengesini koruyarak daha sağlıklı bir ortamın oluşturulmasına katkı sağladığı belirtildi.

Silvikültürün geleceği ve sürdürülebilirlik

Silvikültür çalışmalarının doğru bir şekilde yürütülmesi, ormanların geleceği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, doğru zamanlamayla ve uzman ekipler tarafından yapılan bakım çalışmaları, hem mevcut orman alanlarının korunmasına hem de yeni alanların oluşturulmasına katkı sağlıyor.