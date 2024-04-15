Daha hızlı yol alacağını zanneden uyanık 87 sürücü 560 bin lira ceza yedi

Ramazan Bayramı tatilini erkenden bitiren tatilciler dönüş yoluna geçti. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde yoğunluk her geçen dakika artışa geçti. Bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar oluşunca trafik durma noktasına geldi.
Saatte 10 kilometre hıza düşen yolda yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler emniyet şeridine girdi. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Büro Amirliği ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri ise emniyet şeridine giren araçların kontrolündeydi.
Yapılan kontrollerde emniyet şeridine girdiği tespit edilen 87 araca 6 bin 440’ar liradan toplam 560 bin 280 lira ceza kesildi. Ekipler emniyet şeridi ihlallerini takibini sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.