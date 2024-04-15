BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 16-19 Nisan haftası elektrikli bisiklet ve elektronik indirimlerini açıkladı. BİM Bolu marketleri, 16-19 Nisan tarihleri arasında çeşitli elektronik ürün ve ev aletlerinde önemli indirimler sunarak tüketicilere cazip fırsatlar sağlıyor. Bu haftaki öne çıkan ürünler arasında elektrikli bisikletler ve yüksek çözünürlüklü televizyonlar bulunuyor.
Elektrikli Bisiklet
Şehir içi ulaşımı hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatife dönüştürecek bu bisiklet, kullanım kolaylığı ve performansıyla öne çıkıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet - 39.999 TL
Televizyon Fırsatları
Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV - 17.499 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google TV - 18.999 TL
LG 50" Ultra HD Smart TV - 17.499 TL
TCL 43" Smart Google TV - 8.999 TL
Ev Gereçleri
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı - 4.299 TL
Fakir Range Türk Kahve Makinesi - 899 TL
Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi - 349 TL
Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz - 279 TL
Bilgisayar ve Oyun Aksesuarları
PGM20 Oyuncu Klavyesi - 299 TL
PGM24 Mouse + Mouse Pad - 159 TL
PGM18 Gaming Kulaklık - 449 TL
PGM21 Işıklı Mouse Pad - 299 TL
PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad - 199 TL
Çocuk ve oyuncak ürünleri
Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL
Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL
Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL
Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL
Universal Basketbol Topu 239 TL
Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL
MGS Top Atan Oyuncak 249 TL
Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL
Mutfak gereçleri
Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL
Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL
Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL
Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL
Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL
Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL
Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL
Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL
LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
LAV Dondurmalık 23,50 TL
LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL
LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL
Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL
Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL
Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL
Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL
Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL
Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL
Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL
Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL
Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL
Süzgeçli Maşa 59 TL
Kaşıklık 42,50 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.