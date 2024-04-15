BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 16-19 Nisan haftası elektrikli bisiklet ve elektronik indirimlerini açıkladı. BİM Bolu marketleri, 16-19 Nisan tarihleri arasında çeşitli elektronik ürün ve ev aletlerinde önemli indirimler sunarak tüketicilere cazip fırsatlar sağlıyor. Bu haftaki öne çıkan ürünler arasında elektrikli bisikletler ve yüksek çözünürlüklü televizyonlar bulunuyor.

Elektrikli Bisiklet

Şehir içi ulaşımı hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatife dönüştürecek bu bisiklet, kullanım kolaylığı ve performansıyla öne çıkıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet - 39.999 TL

Televizyon Fırsatları

Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV - 17.499 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google TV - 18.999 TL

LG 50" Ultra HD Smart TV - 17.499 TL

TCL 43" Smart Google TV - 8.999 TL

Ev Gereçleri

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı - 4.299 TL

Fakir Range Türk Kahve Makinesi - 899 TL

Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi - 349 TL

Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz - 279 TL

Bilgisayar ve Oyun Aksesuarları

PGM20 Oyuncu Klavyesi - 299 TL

PGM24 Mouse + Mouse Pad - 159 TL

PGM18 Gaming Kulaklık - 449 TL

PGM21 Işıklı Mouse Pad - 299 TL

PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad - 199 TL

Çocuk ve oyuncak ürünleri

Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL

Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL

Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL

Universal Basketbol Topu 239 TL

Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL

MGS Top Atan Oyuncak 249 TL

Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL

Mutfak gereçleri

Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL

Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL

Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL

Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL

Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL

Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL

Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL

Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL

LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

LAV Dondurmalık 23,50 TL

LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL

Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL

Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL

Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL

Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL

Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL

Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL

Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL

Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL

Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL

Süzgeçli Maşa 59 TL

Kaşıklık 42,50 TL