- Güncel

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu BİM’ler de 16-19 Nisan tarihlerinde elektrikli bisiklet, Ultra HD TV'ler ve teknolojik aksesuarlarda büyük indirimler sunuyor. Ape Ryder DC20, çeşitli Ultra HD TV'ler ve daha fazlası için fırsatları kaçırmayın!

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın! mask
BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!
BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 16-19 Nisan haftası elektrikli bisiklet ve elektronik indirimlerini açıkladı. BİM Bolu marketleri, 16-19 Nisan tarihleri arasında çeşitli elektronik ürün ve ev aletlerinde önemli indirimler sunarak tüketicilere cazip fırsatlar sağlıyor. Bu haftaki öne çıkan ürünler arasında elektrikli bisikletler ve yüksek çözünürlüklü televizyonlar bulunuyor.

 

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

Elektrikli Bisiklet

Şehir içi ulaşımı hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatife dönüştürecek bu bisiklet, kullanım kolaylığı ve performansıyla öne çıkıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet - 39.999 TL

 

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

Televizyon Fırsatları

Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV - 17.499 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google TV - 18.999 TL

LG 50" Ultra HD Smart TV - 17.499 TL

TCL 43" Smart Google TV - 8.999 TL

 

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

Ev Gereçleri

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı - 4.299 TL

Fakir Range Türk Kahve Makinesi - 899 TL

Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi - 349 TL

Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz - 279 TL

 

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

Bilgisayar ve Oyun Aksesuarları

PGM20 Oyuncu Klavyesi - 299 TL

PGM24 Mouse + Mouse Pad - 159 TL

PGM18 Gaming Kulaklık - 449 TL

PGM21 Işıklı Mouse Pad - 299 TL

PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad - 199 TL

 

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

Çocuk ve oyuncak ürünleri

Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL

Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL

Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL

Universal Basketbol Topu 239 TL

Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL

MGS Top Atan Oyuncak 249 TL

Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL

 

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

Mutfak gereçleri

Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL

Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL

Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL

Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL

Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL

Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL

Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL

Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL

LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

LAV Dondurmalık 23,50 TL

LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL

Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL

Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL

Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL

Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL

Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL

Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL

Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL

Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL

Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL

Süzgeçli Maşa 59 TL

Kaşıklık 42,50 TL

BİM Bolu Mağazalarında 16-19 Nisan tarihlerinde büyük indirim fırsatı kaçırmayın!

# Çevre, Türk, çocuk

15 Nis 2024 - 09:42 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL