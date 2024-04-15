MİT istihbarat ve gizli ajan terimlerinin hayal dünyalarını nasıl şekillendiğini öğrenekcek!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edecek. Kabul edilen dokümanların arasından kayda değer olanlar ise MİT’in resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan MİT 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edeceğini duyurdu. MİT tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin parlayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan 'güvenlik, istihbarat ve gizli ajan' kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada, “Çalışmalarınızı [email protected] e-posta adresine 23 Nisan 2024 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Resimler ve mektuplar ‘mit.gov.tr’de paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.