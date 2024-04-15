Bugünden itibaren 15-21 Nisan haftası boyunca gün gün hava durumu nasıl olacak?

Bolu Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 24°C.
16 Nisan: Güneşli, en düşük 9°C, en yüksek 26°C.
17 Nisan: Güneşli, en düşük 13°C, en yüksek 26°C.
18 Nisan: Güneşli, en düşük 12°C, en yüksek 24°C.
19 Nisan: Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 14°C.
20 Nisan: Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 12°C.
21 Nisan: Bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 15°C.
Düzce Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 9°C, en yüksek 26°C.
16 Nisan: Güneşli, en düşük 13°C, en yüksek 30°C.
17 Nisan: Güneşli, en düşük 16°C, en yüksek 29°C.
18 Nisan: Güneşli, en düşük 12°C, en yüksek 26°C.
19 Nisan: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 16°C.
20 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 14°C.
21 Nisan: Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 17°C.
Bartın Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 24°C.
16 Nisan: Güneşli, en düşük 11°C, en yüksek 28°C.
17 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 26°C.
18 Nisan: Güneşli, düşük 15°C, en yüksek 24°C.
19 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 17°C.
20 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 15°C.
21 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 16°C.
Karabük Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 26°C.
16 Nisan: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek 30°C.
17 Nisan: Bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 29°C.
18 Nisan: Güneşli,en düşük 12°C, en yüksek 28°C.
19 Nisan: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 16°C.
20 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 14°C.
21 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 17°C.
Zonguldak Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek 22°C.
16 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 27°C.
17 Nisan: Bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 25°C.
18 Nisan: Güneşli, düşük 14°C, en yüksek 23°C.
19 Nisan: Bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 16°C.
20 Nisan: Güneşli, en düşük 10°C, en yüksek14°C.
21 Nisan: Bulutlu, en düşük 8°C, en yüksek 15°C.
Ankara Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 23°C.
16 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 26°C.
17 Nisan: Bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 26°C.
18 Nisan: Güneşli, en düşük 12°C, en yüksek 26°C.
19 Nisan: Güneşli, en düşük 8°C, en yüksek 16°C.
20 Nisan: Güneşli, en düşük 6°C, en yüksek 15°C.
21 Nisan: Güneşli, en düşük 5°C, en yüksek 17°C.
İstanbul Hava Durumu
15 Nisan: Güneşli, en düşük 12°C, en yüksek 23°C.
16 Nisan: Güneşli, en düşük 14°C, en yüksek 25°C.
17 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 17°C, en yüksek 24°C.
18 Nisan: Güneşli, düşük 15°C, en yüksek 21°C.
19 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 12°C, en yüksek 16°C.
20 Nisan: Parçalı Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 14°C.
21 Nisan: Bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 16°C.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.