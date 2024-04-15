Hükümet 2053 sıfır emisyon hedefi doğrultusunda fosil yakıtlara karbon vergisi getiriyor

Akaryakıta Yeni Vergi Düzenlemesi:

Türkiye Karbon Emisyonunu Azaltmayı Hedefliyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda atılan adımlar arasında, ulaşım sektöründe karbon emisyonlarını azaltacak yeni düzenlemeler öne çıkıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanunlarına yapılacak yeni eklemeler ile fosil yakıtlara karbon vergisi getirilmesi planlanıyor. Bu yenilikler, Türkiye'nin çevre politikaları ve sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını gösteriyor.

2030 Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (İDASEP) ile 2030 yılına kadar enerji, sanayi, ulaşım, tarım, bina, atık, arazi ve orman sektörlerinde karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Bu plan, yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve enerji verimliliğini yaygınlaştırma gibi kritik öneme sahip adımları içeriyor.

Karbon Vergisi ve Yeni ÖTV Listesi

İDASEP kapsamında yapılan analizler, Türkiye'nin emisyon azaltım taahhüdüne uygun karbon fiyatlarının belirlenmesine yönelik. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, fosil kökenli yakıtlar ve elektrikli araçlar için ÖTV'ye karbon içeriği eklenmesi hedefleniyor. Bu, toplu taşıma ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla da önemli bir adım.

Eğitime Entegrasyon ve Sürdürülebilir Gelecek

Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi, eğitim sistemine entegre edilerek, genç nesillerin çevre bilincinin artırılması amaçlanıyor. Bu sayede Türkiye, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir ekonomiye doğru önemli adımlar atmayı hedefliyor.