Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu bakın nerede aldı?

Yayla kültürü bir başkadır

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar soluğu, ortalama 1700 rakımlı Yaylalarda aldı. Piknik ve gezeme gayesiyle bölgeye yapılan ziyaretlerde vatandaşlar hem bayramın hem de güzel havanın tadını çıkardı. Yaylanın ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Kerem Ayvaz, "9 günlük tatil için yaylaya geldik. Mangal yaparak eğleniyoruz. Bölgemiz ormanlık alanı çok olan bir bölgedir. Yaz aylarında da derelerde yüzüyoruz" dedi.

Doğanın tadını çıkarıyoruz

İstanbul’dan gelen Enes Kahraman ise "25 yıldır buraya geliyorum. Burası bizim köyümüz gibi oldu. İstanbul’dan geldiğimiz zaman Trabzon’daki aynı geleneği yaşıyoruz. Biz ziyaret ve bayram vesilesiyle geldik" ifadelerini kullandı.

Yaylanın havasını çok sevdiğini söyleyen İlker Özer de, "Burayı sık sık ziyaret edip vakit geçiriyorum. Akrabalar da burayı görmek istedi. Hep birlikte doğanın tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Havalar ısındı koyunlar meralara çıktı

Öte yandan havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiricileri, koyun ve keçilerini meralara çıkartmaya başladı. Hayvancılık sektöründe Türkiye'de önemli rol alan bölgede kış mevsiminde ağıllarda kalan koyun, kuzu ve keçiler hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükselmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkartmaya başladı. Koyun ve kuzular yoldan geçen araç sürücüleri tarafından ilgi ile izlenirken, meralarda otlayan koyun ve kuzular kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Hayvanlar 12 saat otlatılıyor

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ise kış aylarında hayvan yemleri ile besledikleri hayvanlarının ekonomik açıdan kendilerini zorladığını, havaların ısınması ile küçükbaş hayvanların daha doğal beslenmeye başladığını söyledi. Çobanlar tarafından sabahın erken saatlerinde meralara çıkartılan koyunlar günlük 11-12 saat otlatılıyor.