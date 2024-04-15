O bitkiye zarar vermek yürek ister, sıkıysa koparın bakın başınıza ne gelecek?

Batı Karadeniz bölgesinin eşsiz doğasında bu mevsimde bulunan fakat çok kısa bir süre hayatta kaldığı ve tarifsiz güzelliği nedeniyle koruma altında bulunan türlerden olan ters lalelerin koparılmasının cezası 244 bin 315 TL.

Ters laleler nerelerde yetişir?

Bitki örtüsü zayıf bol ışık alan taşlık ve kayalık alanlarda görülen ve bölgemizde enderde olsa karşılaşılan bir tür olan ters laleler büyümek ve yetişmek için güneşe muhtaçtır. Ters laleler su tutmayan yüksekten akış sağlayan meyilli arazileri, humuslu ve kumlu toprakları severler. Türkiye'de doğada soğanlı olarak yetişen çiçekler koruma altındadırlar. Bilim adamları bile izinsiz olarak bunları doğadan alsa cezai işlemle karşılaşır.

Laleler 10 gün erken çiçek açtı

Ters laleleri çekmek için her yıl bölgeye geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçıları, bu yıl sıcaklığın mevsimin üzerinde olması nedeniyle lalelerin 10 gün erken çiçek açtıklarını belirtti. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Emin Tan, “Bugün doğasever arkadaşlarla birlikte Afşin ilçesinde bulunan ters lalelerin manzarası için buraya geldik. Ters lalelerini bir kısmı açmış bir kısmı ise tomurcuk halinde. Burada bulan lalelerin bir kısmı sarı şeklinde. Uyumlu halde ters laleler. Lalelerimiz doğanın en gizli yerindeler. Doğa fotoğrafçılarımızın ilgi ve alakası çok güzel. Çok değer veriyorlar. Senenin belirli günlerinde geliyorlar ve ters lalelerimizin, ağlayan gelinlerin çekimini yapıyorlar" dedi.

Bu güzellik sadece üç hafta yaşar

Bu yıl sıcakların mevsimin üzerinde olması nedeniyle 10 gün erken çiçek açtıklarını belirten Mehmet Gören ise, “Ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir” diye konuştu.

Ters lale bir evin bahçesinde görüldü

Bir evin bahçesinde görülen, koparmanın 244 bin 315 lira TL cezası olan ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla da bilinen nadir çiçek türü ters lale bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. Yılın 20 günü açan ters lalenin neslinin tükenme tehlikede olduğu bilinirken, bitkiyi koparmanın yüz binlerce lira cezası bulunuyor. Değişik renkleri nedeniyle estetik bir görünüme sahip olan ve taç şeklinde yaprakları bulunan tür, çiçeklerinin ters durması nedeniyle dikkat çekiyor. Kaynaklarda 'Fritillaria imperialis' olarak da geçen ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla bilinen ters lale, Türkiye'nin belirli bölgelerinde ve soğuk iklimlerde yetişiyor.