Bir ömür bu 4 metrekarede geçti…

4 metrekarelik küçük bir dükkanda, Mehmet Ali Minsin'in hikayesi, mesleğine adanmış bir ömür ve değişen zamanların tanığı olarak dikkat çekiyor. 45 yaşındaki Minsin, çocukluğundan beri sürdürdüğü ayakkabı tamir işiyle, teknolojinin hızla değiştiği dünyada zanaatkarlığın sıcak dokunuşunu yaşatıyor.
Bir meslek aşkı
Mehmet Ali Minsin, henüz 9 yaşındayken, babasının yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamir işini 32 yıl boyunca sürdürmüş. Babasından öğrendiği bu mesleği, 4 metrekarelik bir dükkanda icra ederek, ailesinin geçimini sağlamış. Minsin, mesleğine olan tutkusunu ve zanaatkarlıkla dolu yıllarını, "Zevkle çalıştığın zaman, işini severek yaptığın zaman hayat seni aç ve açıkta bırakmaz" sözleriyle ifade ediyor.
Teknolojiyle yarışan zanaatkarlar
Gelişen teknoloji ve büyüyen fabrikalar, el emeğiyle üretilen ürünlerin yerini alırken, Minsin gibi ustalar, mesleklerinin zorluklarına rağmen ayakta kalmayı başarıyor. Teknolojik gelişmeleri mesleğine entegre eden Minsin, eskiden saatler süren işlemleri artık makineyle daha hızlı yapabiliyor. Ancak, bu gelişmelerin mesleğini tamamen değiştiremediğini, hala el emeğinin ve ustalığın önemli olduğunu vurguluyor.
Çırak bulmanın zorlukları
Minsin, mesleğini devam ettirecek çıraklar bulmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Eskiden her ayakkabıcı dükkanında en az bir çırak bulunurken, şimdilerde bu durumun değiştiğini, zanaatkarlık mesleklerine olan ilginin azaldığını ifade ediyor. Bu durum, el emeği gerektiren mesleklerin geleceği adına endişeleri de beraberinde getiriyor.
Bir meslek, dört çocuk
Minsin, ayakkabı tamir işiyle dört çocuğunu büyüttüğünü ve eğitimlerini sağladığını anlatıyor. Mesleğinin zorluklarına rağmen, ailesine sağlam bir gelecek sunmayı başardığını ve bu durumun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiriyor.
Minsin, mesleğinin geleceği hakkında umutlu konuşuyor. Teknolojinin getirdiği kolaylıkları kabul etse de, el emeğinin ve zanaatkarlığın yerini hiçbir şeyin alamayacağını savunuyor. Mesleğini sürdüren ve gelecek nesillere aktarmaya çalışan Minsin, zanaatkarlığın sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.