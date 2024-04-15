Bir ömür bu 4 metrekarede geçti…

4 metrekarelik küçük bir dükkanda, Mehmet Ali Minsin'in hikayesi, mesleğine adanmış bir ömür ve değişen zamanların tanığı olarak dikkat çekiyor. 45 yaşındaki Minsin, çocukluğundan beri sürdürdüğü ayakkabı tamir işiyle, teknolojinin hızla değiştiği dünyada zanaatkarlığın sıcak dokunuşunu yaşatıyor.

Bir meslek aşkı

Mehmet Ali Minsin, henüz 9 yaşındayken, babasının yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamir işini 32 yıl boyunca sürdürmüş. Babasından öğrendiği bu mesleği, 4 metrekarelik bir dükkanda icra ederek, ailesinin geçimini sağlamış. Minsin, mesleğine olan tutkusunu ve zanaatkarlıkla dolu yıllarını, "Zevkle çalıştığın zaman, işini severek yaptığın zaman hayat seni aç ve açıkta bırakmaz" sözleriyle ifade ediyor.

Teknolojiyle yarışan zanaatkarlar

Gelişen teknoloji ve büyüyen fabrikalar, el emeğiyle üretilen ürünlerin yerini alırken, Minsin gibi ustalar, mesleklerinin zorluklarına rağmen ayakta kalmayı başarıyor. Teknolojik gelişmeleri mesleğine entegre eden Minsin, eskiden saatler süren işlemleri artık makineyle daha hızlı yapabiliyor. Ancak, bu gelişmelerin mesleğini tamamen değiştiremediğini, hala el emeğinin ve ustalığın önemli olduğunu vurguluyor.

Çırak bulmanın zorlukları

Minsin, mesleğini devam ettirecek çıraklar bulmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Eskiden her ayakkabıcı dükkanında en az bir çırak bulunurken, şimdilerde bu durumun değiştiğini, zanaatkarlık mesleklerine olan ilginin azaldığını ifade ediyor. Bu durum, el emeği gerektiren mesleklerin geleceği adına endişeleri de beraberinde getiriyor.

Bir meslek, dört çocuk

Minsin, ayakkabı tamir işiyle dört çocuğunu büyüttüğünü ve eğitimlerini sağladığını anlatıyor. Mesleğinin zorluklarına rağmen, ailesine sağlam bir gelecek sunmayı başardığını ve bu durumun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Minsin, mesleğinin geleceği hakkında umutlu konuşuyor. Teknolojinin getirdiği kolaylıkları kabul etse de, el emeğinin ve zanaatkarlığın yerini hiçbir şeyin alamayacağını savunuyor. Mesleğini sürdüren ve gelecek nesillere aktarmaya çalışan Minsin, zanaatkarlığın sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor.