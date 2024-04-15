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Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır?

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Anadolu’nun lezzetlerden birisi olan cağ kebap, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Erzurum’da iftar sofralarını odun ateşinde pişirilen meşhur çağ kebabı süslüyor. Türkiye’nin birçok yerinde tüketilen cağ kebap Ramazan ayında Erzurum’da iftar sofralarında ilk tercih edilen ürün oldu.

Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır? mask
Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır?
Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır?
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Cağ kebap salonu işleten Fırat Nezih, cağ kebabının dünya mutfakları ve yemekleri içinde bulunduğunu hatırlatarak, “Ramazan günlerinde de menülerimiz içinde en çok ilgi gören yine cağ kebabı. Vatandaşların Ramazan ayında cağ kebabımızı tatmasını ve tanımasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır?

Cağ kebap nasıl hazırlanır?

Yaylalarda doğal ortamda yetiştirilen ve en az bir yaşındaki koyunlardan elde edilen et sinir, damar ve zarlardan ayıklanır. Etin yağ oranı fazla ise alınır. Et parçalarının belirli bir ölçüsü olmamakla birlikte şişin boyu ve kalınlığı ile orantılı olacak şekilde et parçalara ayrılmalıdır. Et tuzlanarak bir gün dinlendirilir. Dinlendirilen et, çok ince kıyılmış kuru soğanın karabiber ile yoğrulup macun haline getirilmesi ile elde edilen özel harç ile iyice yoğrulup hazır hale getirilir. Hazırlanan şiş, meyve veya meşe ağacı odunu kullanılarak yakılan ocakta pişirilir. Ocağın taş ya da tuğladan yapılması Oltu cağ kebabının kendine has lezzeti için önemlidir. Şiş durgun ateşe tabladan 15 santim yükseklikte ve ateşin durumuna göre uygun bir mesafede özel düzeneğe yatay olarak konulur ve piştikçe şiş çevrilir. Etin renginin kırmızıdan kahverengine dönme seviyesi uygun pişme durumudur. Pişen Oltu cağ kebabı geleneksel olarak cağ adı verilen küçük şişle ya da talebe göre cağsız kesilerek tabakta servis edilir.

Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır?

Cağ kebapta bitmeyen bir rekabet

Cağ kebabın lezzeti dünyada konuşulurken adı ile alakalı da devam eden bir tartışma bulunuyor. Özellikle Erzurum’un Oltu ve Tortum ilçeleri cağ kebabın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Ancak tescil aşamasında, Erzurum’un Oltu ilçesindeki ustalara has üretim şekli ve usulü ile hazırlandığı için tüm Türkiye'de Oltu cağ kebabı şeklinde tanındığına karar verildi. Oltu ilçesine ait üretim tekniği zaman içerisinde devlet ve kamuoyu tarafından kabul edilmiş ve ilgili kebap üretim şekli ile 1. baskısı 1945 yılında Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükte “Oltu kebabı” şeklinde tanımlandı.

Damak çatlatan Anadolu Lezzeti Cağ Kebabı nerenin? Cağ kebap nasıl hazırlanır?

# Türkiye, Türk

15 Nis 2024 - 19:00 - Güncel

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