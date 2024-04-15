Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çok özel görüntüler yayınladı

Yaban hayvanları fotokapana yakalandı

Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan yaban hayatı foto kapanlar ile görüntülendi. Domuz sürüsünün geçişi saniye saniye görüntülenirken, Bir derede ise koruma altında bulunan Su Samuru'nun dereye giriş anı görüntülendi. Milli Parkların fotokapanına yakalanan ve koruma altında bulunan tekelerin kavgası da görüntülenirken, Ayı ve Çakallarda ayrıca görüntülendi.

Birçok yaban hayvanı fotokapana takıldı

Ayı, domuz, geyik ve kurt gibi birçok yaban hayvanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara farklı bölgelerde takıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Domuz sürüsü, su samuru, geyik, bozayı, kurt ve ceylanlar fotokapana yansıdı. DKMP, o anlar için sosyal medya hesabında, “Biz bu görüntülere zenginlik diyoruz. Eşsiz yurdumuzun yaban hayatı zenginlikleri” ifadesini kullandı.