Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çok özel görüntüler yayınladı

Yaban hayvanları fotokapana yakalandı
Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan yaban hayatı foto kapanlar ile görüntülendi. Domuz sürüsünün geçişi saniye saniye görüntülenirken, Bir derede ise koruma altında bulunan Su Samuru'nun dereye giriş anı görüntülendi. Milli Parkların fotokapanına yakalanan ve koruma altında bulunan tekelerin kavgası da görüntülenirken, Ayı ve Çakallarda ayrıca görüntülendi.
Birçok yaban hayvanı fotokapana takıldı
Ayı, domuz, geyik ve kurt gibi birçok yaban hayvanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara farklı bölgelerde takıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Domuz sürüsü, su samuru, geyik, bozayı, kurt ve ceylanlar fotokapana yansıdı. DKMP, o anlar için sosyal medya hesabında, “Biz bu görüntülere zenginlik diyoruz. Eşsiz yurdumuzun yaban hayatı zenginlikleri” ifadesini kullandı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.