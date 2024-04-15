- Spor

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu 1. Amatör Küme Play-Off mücadelesinde GLS Grup Aladağspor, Yeniçağaspor'a karşı üstün bir galibiyet elde ederek liderliğini pekiştirdi. Maç detayları, taraftarların dostane tutumu ve daha fazlası için haberimizi okuyun.

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife mask
Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife
Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu 1. Amatör Küme Play-Off grubunda nefesler tutuldu ve haftanın en çekişmeli maçında GLS Grup Aladağspor, en yakın rakibi Yeniçağaspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Bu kritik galibiyetle Aladağspor, hem puan farkını artırdı hem de ikili averajda üstünlük sağladı.

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

Dostluk rüzgarları ve renkli tribünler

Karşılaşma öncesinde, iki takım taraftarları Karaçayır Stadı'nda dostluk içinde bir araya geldi. Taraftarların oluşturduğu renkli görüntüler, futbol şölenine dönüşen maç atmosferini daha da coşkulu hale getirdi.

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

Maçın dönüm noktası

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ancak mücadelenin seyri, 26. dakikada Yeniçağaspor kalecisi Ahmet'in kırmızı kart görmesiyle değişti. Ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Ahmet, takımını 10 kişi bıraktı. Bu olaydan sonra Aladağspor, sahada sayısal üstünlüğünü etkili bir şekilde kullanarak oyunu domine etmeye başladı.

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

Aladağspor'un gol yağmuru ve liderliği pekiştirmesi

Aladağspor, rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte maçı tamamen ele geçirdi. 34. dakikada Özcan'ın golü ile öne geçen mavi-beyazlılar, ikinci yarıda Metehan'ın 49 ve 68. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı. 79. dakikada ise oyuna sonradan giren Egemen, skoru 4-0'a taşıyarak Aladağspor'un galibiyetini perçinledi.

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

Diğer maç sonuçları ve puan durumu

Haftanın diğer önemli maçlarında Dörtdivanspor, Taşkestispor'u 2-0 mağlup ederken, Sebenspor Yıldızspor karşısında hükmen 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Play-Off grubunda puanını 16'ya yükselten Aladağspor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını üçe çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı.

Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

# durumu

15 Nis 2024 - 13:35 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL