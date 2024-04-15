Bolu Amatör Küme’de Aladağspor’dan Yeniçağaspor’a farklı tarife

Bolu 1. Amatör Küme Play-Off grubunda nefesler tutuldu ve haftanın en çekişmeli maçında GLS Grup Aladağspor, en yakın rakibi Yeniçağaspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Bu kritik galibiyetle Aladağspor, hem puan farkını artırdı hem de ikili averajda üstünlük sağladı.

Dostluk rüzgarları ve renkli tribünler

Karşılaşma öncesinde, iki takım taraftarları Karaçayır Stadı'nda dostluk içinde bir araya geldi. Taraftarların oluşturduğu renkli görüntüler, futbol şölenine dönüşen maç atmosferini daha da coşkulu hale getirdi.

Maçın dönüm noktası

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ancak mücadelenin seyri, 26. dakikada Yeniçağaspor kalecisi Ahmet'in kırmızı kart görmesiyle değişti. Ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Ahmet, takımını 10 kişi bıraktı. Bu olaydan sonra Aladağspor, sahada sayısal üstünlüğünü etkili bir şekilde kullanarak oyunu domine etmeye başladı.

Aladağspor'un gol yağmuru ve liderliği pekiştirmesi

Aladağspor, rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte maçı tamamen ele geçirdi. 34. dakikada Özcan'ın golü ile öne geçen mavi-beyazlılar, ikinci yarıda Metehan'ın 49 ve 68. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı. 79. dakikada ise oyuna sonradan giren Egemen, skoru 4-0'a taşıyarak Aladağspor'un galibiyetini perçinledi.

Diğer maç sonuçları ve puan durumu

Haftanın diğer önemli maçlarında Dörtdivanspor, Taşkestispor'u 2-0 mağlup ederken, Sebenspor Yıldızspor karşısında hükmen 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Play-Off grubunda puanını 16'ya yükselten Aladağspor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını üçe çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı.