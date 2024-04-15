Bolu’da içinde bebek olan otomobil yürekleri ağızlara getirdi!

Bolu'nun Sandallar Mahallesi'nde dikkat çeken bir trafik kazası yaşandı. Ahmet Baysal Bulvarı'nda ilerleyen 14 GE 611 plakalı otomobil, sürücü İ. Ö.'nün kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada, araç içerisinde bulunan bir bebek ve üç yetişkin, ölümden döndü.
Kaza anı ve kurtuluş
Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle meydana gelen kaza, Sandallar Mahallesi mevkisinde yaşandı. Şans eseri, içinde su bulunmayan kanalda mahsur kalan otomobildeki yolcular, büyük bir tehlike atlattı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan dört kişi, kazayı yara almadan atlatmayı başardı.
Hızlı müdahale ve sağlık kontrolleri
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, kazazedelere müdahale etti. İlk kontroller sonrası, bebek ve diğer üç kişinin herhangi bir yaralanma olmadığı teyit edildi. Kaza sonrası sağlık durumları göz önünde bulundurularak gerekli kontroller yapıldı.
Araç kurtarma operasyonu
Su kanalına düşen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden güvenle çıkarıldı. Otomobilin çıkarılması sırasında herhangi bir ek hasarın önüne geçilmesi için özen gösterildi.
Sürücülerde dikkatin önemi
Bu tür kazalar, sürücülerin her zaman dikkatli olması gerektiğini ve beklenmedik durumlar için hazırlıklı bulunmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bolu'daki bu şanslı kurtuluş, olası bir trajedinin eşiğinden dönüldüğünü kanıtlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.