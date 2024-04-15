Bolu’da içinde bebek olan otomobil yürekleri ağızlara getirdi!

Bolu'nun Sandallar Mahallesi'nde dikkat çeken bir trafik kazası yaşandı. Ahmet Baysal Bulvarı'nda ilerleyen 14 GE 611 plakalı otomobil, sürücü İ. Ö.'nün kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada, araç içerisinde bulunan bir bebek ve üç yetişkin, ölümden döndü.

Kaza anı ve kurtuluş

Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle meydana gelen kaza, Sandallar Mahallesi mevkisinde yaşandı. Şans eseri, içinde su bulunmayan kanalda mahsur kalan otomobildeki yolcular, büyük bir tehlike atlattı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan dört kişi, kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

Hızlı müdahale ve sağlık kontrolleri

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, kazazedelere müdahale etti. İlk kontroller sonrası, bebek ve diğer üç kişinin herhangi bir yaralanma olmadığı teyit edildi. Kaza sonrası sağlık durumları göz önünde bulundurularak gerekli kontroller yapıldı.

Araç kurtarma operasyonu

Su kanalına düşen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden güvenle çıkarıldı. Otomobilin çıkarılması sırasında herhangi bir ek hasarın önüne geçilmesi için özen gösterildi.

Sürücülerde dikkatin önemi

Bu tür kazalar, sürücülerin her zaman dikkatli olması gerektiğini ve beklenmedik durumlar için hazırlıklı bulunmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bolu'daki bu şanslı kurtuluş, olası bir trajedinin eşiğinden dönüldüğünü kanıtlıyor.