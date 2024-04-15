Nedir bu anız yangınından çektiğimiz!

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ormanlık alandaki tarlada anız yangını olduğunu tespit eden ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Akçaalan köyü çevresindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.