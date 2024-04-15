2024 Bolu belediye başkanlarının maaşları ne kadar?

Haber: Arzu Sarı

2024 Bolu ve ilçelerinde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların maaşları ve özlük hakları güncellendi. Nüfusa göre belirlenen maaşlar, yerel yönetim görevlilerinin ekonomik koşullara uyumunu sağlıyor. İşte detaylar…

Belediye başkanlarının maaşları

Bolu ve bağlı ilçelerinde görev alacak belediye başkanlarının maaşları, artık nüfus büyüklüğüne göre kanunla belirleniyor. Bu maaşlar, memur maaş zamlarına paralel olarak her altı ayda bir güncellenmekte, böylece yerel yönetimlerin ekonomik koşullara uyumu sağlanmaktadır.

Belediye meclisi ve encümen üyeleri için ödenekler

Yeni dönemde, belediye meclisi ve encümen üyeleri, katıldıkları toplantılar için huzur hakkı alacaklar. Bu ödenekler, belediye başkanının maaşının bir yüzdesine dayanarak hesaplanıyor ve görev yapılan belediyenin nüfusuna göre farklılık gösteriyor.

Muhtar maaşları ve sosyal güvenlik hakları

Bolu ve ilçelerindeki köy ve mahalle muhtarları için belirlenen aylık brüt ödenek 11.223 TL olarak ayarlandı. Emekli muhtarlar, emekli aylıklarını kesintisiz alırken, emekli olmayan muhtarlar için İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik primleri yatırılacak.

Yerel yönetim görevlilerinin özlük hakları

Yerel yönetimlerde görev alacak kişiler, görev süreleri boyunca çeşitli özlük haklarından yararlanacaklar. Belediye başkanları, 4/c statüsünde sigortalı olacak ve devlet memurlarına sağlanan bazı yardımlardan faydalanabilecekler. Emekli belediye başkanları, görevleri boyunca emekli aylıklarını almaya devam edecek ve belirli şartlar altında makam, temsil ve görev tazminatlarından yararlanabilecekler.

Buna göre Bolu ve ilçelerinde görev yapan belediye başkanları şu maaşları alacak:

Bolu Merkez 233 bin 379 nüfus ile 104.453 TL / Karacasu 2 bin 540 nüfus ile 54 bin 996 TL

Gerede 34 bin 257 nüfus ile 62 bin 605 TL

Mudurnu 19 bin 66 nüfus ile 62.605 TL

Göynük 18 bin 879 nüfus ile 62 bin 605 TL

Dörtdivan 6 bin 585 nüfus ile 54 bin 996 TL

Yeniçağa 7 bin 294 nüfus ile 54 bin 996 TL

Kıbrıscık 2 bin 980 nüfus ile 54 bin 996 TL

Mengen 14 bin 113 nüfus ile 62 bin 605 TL

Seben 4 bin 807 nüfus ile 54 bin 996 TL