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2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar

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2024 yılında gelinlik trendleri ve fiyatları hakkında Gelinlik Tasarımcısı Bahar Demir ile özel bir röportaj. Fiyatlar 15 bin TL'den başlıyor. Yeni sezon gelinlik stil önerileri ve daha fazlası için okuyun.

2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar mask
2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar
2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar
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2024 Yılı Gelinlik Trendleri

2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar

Yaklaşan düğün sezonu ile birlikte gelinlik tasarımlarına olan ilgi artıyor. 21 yıllık deneyime sahip Gelinlik Tasarımcısı Bahar Demir, bu yıl gelinlik fiyatlarının 15 bin TL'den başladığını belirtiyor. Demir, "2024 yılında tek bir trend yok; herkesin hayalindeki gelinliği bulabilmesi için çeşitlilik sunuyoruz," diyor.

Gelinliklerde Fiyat ve Süreç Değişkenliği

2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar

Bahar Demir, işçiliğin ve kullanılan malzemelerin gelinlik fiyatlarını belirlediğini açıklıyor. Fiyatlar 15 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Üretim süreci ise model ve işçiliğe bağlı olarak üç gün ile bir ay arasında sürebiliyor. Demir, "Her bütçeye uygun gelinlikler tasarlıyoruz" şeklinde konuşuyor.

Çok Kusursuz Bir Sezona Giriş Yapıyoruz

2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar

Bahar Demir, pandemi ve Ramazan ayının ardından düğün sezonunun bu yıl yoğun geçmesini beklediğini belirtiyor. Gelinlik siparişlerindeki artış, bu sezona olan ilginin göstergesi. Demir, "Bu yıl çok güzel olacak, çünkü artık insanlar rahatça düğünlerini yapabilecekler" diyor.

A Kesimi ve Gösterişli Modeller Öne Çıkıyor

2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar

2024 yılının gelinlik trendlerinde A kesim prenses gelinlikler, godeli ve pileli modeller ile sade saten gelinlikler öne çıkıyor. Bahar Demir, müşterilerine fiziklerine uygun modelleri önererek, herkesin hayalindeki gelinliği bulmasına yardımcı oluyor. Demir, "Müşterilerimizi fiziklerine uygun modellerle yönlendiriyoruz ve en doğru seçimi yapmalarına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Ressamlık Gibi Bir İş: Gelinlik Tasarımı

Bahar Demir, işini bir sanat eseri yaratır gibi yaptığını ve gelinlik tasarlarken kendini bir ressam gibi hissettiğini söylüyor. "Kumaş üzerinde hayalleri şekillendiriyor, onları gerçeğe dönüştürüyoruz. Müşterilerimizin yüzündeki mutluluğu görmek, bize büyük bir keyif veriyor," diye ekliyor Demir.

16 Nis 2024 - 07:00 - Güncel

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