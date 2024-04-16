2024 gelinlik moda trendleri: Bahar Demir'den fiyatlar ve stiller üzerine özel açıklamalar

2024 Yılı Gelinlik Trendleri
Yaklaşan düğün sezonu ile birlikte gelinlik tasarımlarına olan ilgi artıyor. 21 yıllık deneyime sahip Gelinlik Tasarımcısı Bahar Demir, bu yıl gelinlik fiyatlarının 15 bin TL'den başladığını belirtiyor. Demir, "2024 yılında tek bir trend yok; herkesin hayalindeki gelinliği bulabilmesi için çeşitlilik sunuyoruz," diyor.
Gelinliklerde Fiyat ve Süreç Değişkenliği
Bahar Demir, işçiliğin ve kullanılan malzemelerin gelinlik fiyatlarını belirlediğini açıklıyor. Fiyatlar 15 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Üretim süreci ise model ve işçiliğe bağlı olarak üç gün ile bir ay arasında sürebiliyor. Demir, "Her bütçeye uygun gelinlikler tasarlıyoruz" şeklinde konuşuyor.
Çok Kusursuz Bir Sezona Giriş Yapıyoruz
Bahar Demir, pandemi ve Ramazan ayının ardından düğün sezonunun bu yıl yoğun geçmesini beklediğini belirtiyor. Gelinlik siparişlerindeki artış, bu sezona olan ilginin göstergesi. Demir, "Bu yıl çok güzel olacak, çünkü artık insanlar rahatça düğünlerini yapabilecekler" diyor.
A Kesimi ve Gösterişli Modeller Öne Çıkıyor
2024 yılının gelinlik trendlerinde A kesim prenses gelinlikler, godeli ve pileli modeller ile sade saten gelinlikler öne çıkıyor. Bahar Demir, müşterilerine fiziklerine uygun modelleri önererek, herkesin hayalindeki gelinliği bulmasına yardımcı oluyor. Demir, "Müşterilerimizi fiziklerine uygun modellerle yönlendiriyoruz ve en doğru seçimi yapmalarına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullanıyor.
Ressamlık Gibi Bir İş: Gelinlik Tasarımı
Bahar Demir, işini bir sanat eseri yaratır gibi yaptığını ve gelinlik tasarlarken kendini bir ressam gibi hissettiğini söylüyor. "Kumaş üzerinde hayalleri şekillendiriyor, onları gerçeğe dönüştürüyoruz. Müşterilerimizin yüzündeki mutluluğu görmek, bize büyük bir keyif veriyor," diye ekliyor Demir.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.