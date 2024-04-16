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Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim?

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Düzenlenen bir düğünde ikram edilen meyve suyundan çıkan küf parçaları, davetlileri şaşkına çevirdi. Düğüne katılan Rukiye Arıcı, ikram olarak verilen meyve suyunu bardağına doldurdu. Arıcı meyve suyunu doldurduğunda, bardağı içindeki gördükleri karşısında şok yaşadı.

Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim? mask
Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim?
Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim?
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Bardağa dökmemle birlikte küf gördüm

Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim?

Kapağı hiç açılmamıştı ben kendim açtım diyen Arıcı, “Masaya Dimes marka meyve suları geldi. Karışık meyve suyuydu. Çalkaladım ve açtım. Kutunun son kullanma tarihine baktım. Tarihi 16 Ağustos 2024 olarak yazıyordu. Açıp bardağa dökmemle birlikte küf gördüm. İnsanlara gösterebilmek için hemen videoya çektim. İnsanlar daha dikkatli olmalı. Şaşırtıcı bir durum. Sağlık açısından çok tehlikeli. Gerekli yerlerin daha çok denetlemesi gerekiyor. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

İyi ki içmemişim ve dikkat ettim

Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim?

Arıcı, kanseri yeni atlattığını bu nedenle yaşadığı olayın kendisini daha fazla tedirgin ettiğini belirterek, "Meme kanseriydim şükürler olsun ki yeni atlattım, o masada halam da vardı. Kendisi de meme kanseriydi. Eğer fark etmeden o meyve suyunu içseydim o kutudan çıkan küfün bana vereceği zararı tahmin bile edemiyorum. Daha çok dikkat edilmesini isterdim. Bu durum kişiye sağlık açısında çok büyük zararlar verebilir. Biz kemoterapi ve radyoterapi alıyoruz. Bunları aldığımız zaman bunlarla birlikte nasıl beslenmemiz gerektiğine dair bilgilendiriliyoruz. Özellikle küflü olabilecek her türlü gıdadan uzak durmamıza dair bir ibare var. İyi ki içmemişim. Zaten küfü gördükten sonra düğün salonu görevlileri o meyve sularını hemen topladılar” şeklinde konuştu.

Dimes'ten yapılan açıklama

Düğünde ikram edilen ünlü meyve suyu markasından ‘küf' çıktı! O ünlü marka kim?

Diğer yandan, Dimes'ten yapılan açıklamada, "Meyve suları zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak için sadece pastörize edilir, koruyucu katkı maddesi kullanılmaz. Ambalajın açılması ya da lojistik ve depolama süreçlerinde bir sebeple darbeye maruz kalan ambalajın deforme olması, delik, hasar, sızıntı oluşması, ambalajın içerisine hava ve mikroorganizma oluşumuna neden olabilmektedir. Bu ülkemizde olduğu gibi, dünya genelinde de meyve suyu ürünlerinde görülebilen bir durumdur. Bu durum, kapağı açık bırakılmış salçalarda, annelerimizin geleneksel yöntemleriyle evlerde hazırlanan domates konservelerinde, kabuğu soyulduktan sonra açıkta kalan meyvelerde kolaylıkla gözlemlenebileceği gibi meyve suyunda da gözlemlenir. Bu tür bir küf oluşumu, ürünün doğal bir ürün olmasına ve koruyucu katkı maddesi kullanılmadığına işaret eder. Besleyici ve doğal ürünlerde hava ile temas sonucunda basit küf diye tabir edilen küf ve mantar oluşması beklenir. Meyve suyu ambalajlarında son kullanma tarihinin ve besin değerlerinin yanı sıra, 'Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve 2 gün içerisinde tüketilmelidir', 'Ambalajı zarar görmüş, şişmiş ve sızdırmış ürünleri satın almayınız, tüketmeyiniz' benzeri ibarelere yer verilmesi sektör genelinde ve dünya genelinde yapılan bir uygulamadır. Uluslararası standartlara sahip üretim tesislerimizde karton ambalajlarımızın dolum hatları tamamen kapalı hatlardır, el değmeden milimetrik filtrelerden geçerek, yüzde 100 hijyenik koşullarda dolum yapılmaktadır. Ürünler içindeki besini yiyerek küflenmeye sebebiyet verebilecek tüm zararlı mikroorganizmalar ısıl işlem pastörizasyon ile yok edilir. Üretim tamamladıktan sonra şahit numuneler steril teste tabi tutulur ve bu bağlamda hatasız şekilde ürünlerin sevkine izin verilir. Tüketici şikayetlerini incelediğimizde milyonda 1,1 oranında; sevk sonrası ürünlerimizin ambalajları, lojistik süreçlerde ya da depolama alanlarında hasar alabilmekte ve hava ambalaj içerisine sızabilmektedir. Bu tür durumlarda, sosyal medya hesaplarımızdan ya da tüketici hattından bize ulaşılmasından sonra gerekli test ve analiz çalışmaları gerçekleştirilir ve elde edilen bulgular ışığında tüketiciye bilgi verilir" denildi.

# Sağlık, VAR, açıklama

16 Nis 2024 - 08:00 - Güncel

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