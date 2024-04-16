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Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!

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Varikosel, erkek kısırlığının en yaygın nedenlerinden biridir ve etkin tedavi yöntemleriyle düzeltilebilir bir durumdur. Varikoselin belirtileri, teşhisi ve modern tedavi yöntemleri hakkında Dr. Abdullah Açıkgöz konuştu, haberimizde…

Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat! mask
Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!
Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!
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Varikosel, testislerdeki toplardamarların, bacaklardaki varislere benzer şekilde genişlemesiyle karakterize edilen bir sağlık sorunudur. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz, genel nüfusta erişkin yaş grubunda yaklaşık %15-20 oranında varikosel görüldüğünü belirtti. Kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde ise bu oran %25-40'a kadar çıkabiliyor. Varikosel, erkek kısırlığının en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilir ve zamanında müdahale ile düzeltilebilir.

Varikoselin belirtileri ve erken teşhisin önemi

Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!

Varikosel genellikle sol tarafta daha sık görülür ve %75-95 oranında sol testiste rastlanır. Belirtiler arasında testis üzerinde şişlik, ağrı ve kabarıklık yer alır. Dr. Açıkgöz, fiziksel aktiviteler sonrası testislerde meydana gelen ağrının varikosel işareti olabileceğini vurgular. Ayrıca, damarlardaki bu genişleme bazen dışarıdan da görülebilir hale gelebilir.

Tanı ve muayene süreci

Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!

Varikoselin teşhisi genellikle bir üroloji uzmanı tarafından yapılan detaylı bir fizik muayene ile konur. Dr. Açıkgöz, muayenenin ayakta yapılmasının önemini ve öksürük veya ıkınma gibi manevralarla damarların hissedilip hissedilemeyeceğinin belirlenmesi gerektiğini ifade eder. Varikosel, hafif (derece 1) ila şiddetli (derece 3) olmak üzere üç farklı dereceye ayrılır.

Tedavi seçenekleri ve mikrocerrahi yaklaşımı

Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!

Varikosel tedavisi, özellikle kısırlık şikayeti olan ve sperm parametrelerinde bozulma görülen hastalar için önemlidir. Mikrocerrahi varikosel ameliyatı, dünya genelinde en kabul gören tedavi yöntemlerinden biridir. Bu operasyon sırasında, mikroskop kullanılarak yapılan büyütme ile damarlar daha iyi görülür ve zarar görmüş venöz yapılar temizlenir. Bu yöntem, tekrarlama ve diğer komplikasyon oranlarını minimize ederken, sperm parametrelerinde iyileşme ve gebelik oranlarını artırır.

Cerrahi sonrası iyileşme ve yaşam kalitesi

Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!

Varikoselektomi ameliyatı sonrası, hastalar genellikle bir gün evde dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Dr. Açıkgöz, hastaların ameliyat sonrası ilk 1-2 hafta içinde cinsel aktiviteye başlayabileceklerini ve 2-4 hafta sonra ağır işler ile spor faaliyetlerine dönebileceklerini belirtir. Bu süreç, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve kısırlık gibi uzun vadeli problemleri önlemek adına kritik öneme sahiptir.

Kamuoyu ve sağlık profesyonelleri için öneriler

Erkek kısırlığının görünmeyen düşmanına karşı dikkat!

Varikosel, erkek sağlığı ve üreme sağlığı konusunda farkındalık yaratılması gereken önemli bir konudur. Dr. Açıkgöz ve diğer sağlık profesyonelleri, bu durumun tanı ve tedavisinde daha fazla bilinçlenme ve eğitim gerektiğini vurgulamaktadır. Toplumun bu sağlık sorunu hakkında daha bilgili olması, erken teşhis ve etkili tedavi imkanlarını artırabilir.

# Sağlık, Yaşam, eğitim, tedavi

16 Nis 2024 - 10:00 - Sağlık

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