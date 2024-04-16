16 Nis 2024 - 11:00- Yaşam G:

Evinizdeki sevimli terapist

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Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e göre evcil hayvan bakmak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Yapılan araştırmalarda da köpek ve kedi sahiplerinin kalp krizi ve felç riskinin azaldığı görülüyor. Hayvanların sağlık üzerindeki mucizevi etkileri haberimizde…

Evinizdeki sevimli terapist mask
Evinizdeki sevimli terapist
Evinizdeki sevimli terapist
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Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e göre evcil hayvan bakmak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Yapılan araştırmalarda da köpek ve kedi sahiplerinin kalp krizi ve felç riskinin azaldığı görülüyor. Hayvanların sağlık üzerindeki mucizevi etkileri haberimizde.

Evinizdeki sevimli terapist

Evcil hayvanlar ve kalp sağlığı

Evinizdeki sevimli terapist

Kalp sağlığı, modern toplumda öne çıkan önemli sağlık konularından biridir ve sağlık profesyonelleri sürekli olarak kalp sağlığını koruma yollarını araştırmaktadır. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e göre, evcil hayvan sahibi olmak, bu konuda büyük bir fayda sağlayabilir. Evcil hayvanlar, sahiplerinin stres seviyesini düşürerek ve sosyal etkileşimleri artırarak kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynar.

Stres azaltma ve kan basıncını düşürme

Evinizdeki sevimli terapist

Doç. Dr. Cüneyt Narin, evcil hayvanların stresi azalttığını ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Evcil hayvanlarla kurulan pozitif etkileşimler, stres hormonu seviyelerini düşürür ve bu da kalp üzerindeki yükü azaltır. Aynı zamanda, evcil hayvanlarla geçirilen kaliteli zaman, kan basıncı ve kalp atış hızında gözle görülür bir düşüş sağlar.

Fiziksel aktiviteyi artırma

Evinizdeki sevimli terapist

Özellikle köpek sahipleri, evcil hayvanlarını düzenli olarak yürüyüşe çıkarmakta ve bu da günlük fiziksel aktivitelerini artırmaktadır. Bu aktiviteler, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Düzenli fiziksel aktivite, kalp hastalıkları riskini azaltmakta ve genel sağlık durumunu iyileştirmekte önemli bir faktördür.

Sosyalleşmeyi teşvik etme ve depresyon riskini azaltma

Evinizdeki sevimli terapist

Evcil hayvanlar ayrıca, özellikle yalnız yaşayan bireyler için sosyal etkileşimleri teşvik eder. Bu sosyal bağlar, insanların daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Ayrıca, depresyon riskini azaltarak genel duygusal sağlığı destekler. Mutluluk hormonlarının salınımı, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Bilimsel araştırmalar ve sağlık üzerine etkileri

Araştırmalar, evcil hayvan sahipliğinin sağlık üzerindeki etkilerini desteklemektedir. 2019 yılında yapılan bir çalışma, köpek sahiplerinin kalp krizi geçirme riskinin %31 daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, 2017'de yapılan bir başka çalışma, kedi sahiplerinin felç geçirme riskinin %30 daha az olduğunu göstermiştir. Bu tür bulgular, evcil hayvanların sadece sevimli dostlar olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığımız için de değerli yardımcılar olduğunu kanıtlamaktadır.

Evcil hayvan sahipliği ve sağlıklı yaşam önerileriEvinizdeki sevimli terapist

Evcil hayvan sahipliği düşünülen kişiler için, uygun bir ev ortamı sağlamak önemlidir. Evcil hayvanlar, hem fiziksel hem de duygusal sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahiptir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stressiz bir yaşam sürme önerileri ile birleştirildiğinde, evcil hayvan sahipliği kalp sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

# Sağlık, Yaşam, evcil hayvan

16 Nis 2024 - 11:00 - Yaşam

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