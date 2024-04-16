Doktor, Bitcoin’de kaybedince canına kıydı!

Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği öğrenilen Doktor G. Ç (33), atış poligonuna gelerek elindeki tabancayı başına dayayıp ateşledi.
Kendi eliyle canına kıydı
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aile Sağlığı Merkezi’nde doktordu
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi.
G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.