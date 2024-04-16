Doktor, Bitcoin’de kaybedince canına kıydı!

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Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği öğrenilen Doktor G. Ç (33), atış poligonuna gelerek elindeki tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Kendi eliyle canına kıydı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aile Sağlığı Merkezi’nde doktordu

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi.

G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.