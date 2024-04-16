20’lik dişler çektirilmeli mi?

Yirmilik dişlerin evrimi ve günümüzdeki rolü

Yirmilik dişler, insan evriminin bir parçası olarak zamanla işlevsiz hale gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci'ye göre, bu dişler genellikle 19-20 yaşlarında ortaya çıkar ve modern diyetlerimizin evrimi nedeniyle artık eski işlevlerini yerine getirmez. Yumuşak gıdalara olan geçiş, bu dişlerin çıkmasında problemlere neden olabilir ve çoğu zaman ağız yapısında yeterli alan olmamasından dolayı yanlış pozisyonlarda çıkarlar.

Yirmilik diş çekimi zorunlu mu?

Toplumda yaygın olan bir yanılgıya göre, tüm yirmilik dişlerin çekilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak Prof. Dr. Dereci, bu genelleştirmenin doğru olmadığını vurgulamaktadır. Yirmilik dişler, eğer ağrıya, kist veya patolojik doku gelişimine neden olmuyorsa ve ağız sağlığına zarar vermiyorsa, çekilmesine gerek olmayabilir. Ancak, 25 yaşını geçmiş kişilerde bu dişler sorun yaratmaya başladığında çekim gerekebilir.

Yanlış pozisyonlanmış yirmilik dişler

Yirmilik dişlerin yanlış pozisyonlanması, ağrıya veya diğer dişlerin yerleşimine zarar verebilir. Prof. Dr. Dereci, bu dişlerin zamanla diğer dişlere baskı yaparak diş sıralarında çarpıklığa yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum, hem estetik hem de işlevsel problemlere neden olabilir. Yanlış pozisyonlanmış yirmilik dişler, düzgün temizlenemediğinden dolayı çürük ve diğer periodontal hastalıklar için bir risk faktörüdür.

Çekim kararı ve süreci

Eğer yirmilik dişler sorun yaratıyorsa, çekim genellikle cerrahi bir işlem gerektirir. Prof. Dr. Dereci, bu işlemin genellikle lokal anestezi altında yapıldığını ve hasta konforu açısından oldukça önem taşıdığını ifade eder. Çekim sonrası iyileşme süreci, kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, doğru bakım ve takip ile genellikle sorunsuz bir şekilde ilerler.

25 yaş üzeri için öneriler

Prof. Dr. Dereci, özellikle 25 yaşını geçmiş kişiler için düzenli diş hekimi ziyaretlerinin önemini vurgular. Bu yaş grubundaki bireylerde yirmilik dişlerin durumunu izlemek, potansiyel sorunları erken fark edebilmek için kritik öneme sahiptir. Düzenli kontroller, yirmilik dişlerin gelecekte oluşturabileceği sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

Toplumda bilinçlendirme ve eğitim

Prof. Dr. Dereci, yirmilik dişler ve çekimleri hakkında toplumda daha fazla bilinç ve doğru bilgiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi ve insanların diş sağlığı konusunda daha bilinçli olmaları için eğitimlerin ve bilgilendirme kampanyalarının artırılması gerektiğini söylüyor. Bu tür bilgiler, bireylerin diş sağlığı kararlarını daha bilinçli bir şekilde almasına olanak tanır.