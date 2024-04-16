Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleşen ve Karaçayır Tesisleri’nde oynanan U19 Elit A Ligi’nin 20. hafta mücadelesinde, 19 yaş altı takımının Fenerbahçe ile olan kritik karşılaşmasını büyük bir ilgiyle takip etti.
Boluspor’un yıldız fabrikası
Boluspor, Emre Kılınç, Umut Meraş ve Erkan Süer gibi birçok yıldızı altyapısından yetiştirerek Türk futboluna kazandırdı. Bu geleneği Abdoulaye Diarrassouba ve Naby Youssouf Oulare gibi yeni yeteneklerle sürdürmekte. A Takım kadrosunda ise Tolunay Artuç, Murat Elmacı, Harun Yerlikaya, Erdem Reis ve Arda Yazıcı gibi isimlerle güçlendirilmiş durumda.
Boluspor’un geleceği altyapıda
Kulüp başkanı Savaş Abak, altyapıya olan inancını ve yatırımını vurgulayarak, Türk futbolunda gelir-gider eşitsizliğine çözüm olarak altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi işaret etti. Altyapıdan A Takım’a yükselen yedi futbolcu ile Boluspor, geleceğin starlarını yetiştirmeye devam ediyor. Başkan Abak, gelecek sezonda A takım kampına dahil edilebilecek birkaç genç yeteneği daha yakından izlediğinin sinyallerini verdi.
Başkan Abak’ın güveni tam
Boluspor’un U19 takımı, ligdeki varlığını sürdürürken, Başkan Savaş Abak’ın genç oyunculara olan güveni ve onları yakından takip etmesi, takımın gelecek planlamasında kritik bir rol oynuyor. Başkanın futbolcu keşfi ve altyapı stratejisi, Boluspor'u Türk futbolunun öncü kulüpleri arasında yer almasını sağlıyor. Altyapıdan gelen bu genç yetenekler, Boluspor’un A takımında yıldızlaşma yolunda ilerliyor. Altyapı politikası, Boluspor'un sadece mevcut sezonda değil, uzun vadede de başarılı olmasının temelini atıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatansever - Bu insanlar mı seçecekmiş geleceğin yıldızlarını
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.