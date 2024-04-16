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Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!

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Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, U19 takımının Fenerbahçe ile kritik maçını izledi. Altyapıdan yıldız çıkarma stratejisi ile Türk futboluna öncülük eden Boluspor, genç yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi! mask
Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!
Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!
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Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleşen ve Karaçayır Tesisleri’nde oynanan U19 Elit A Ligi’nin 20. hafta mücadelesinde, 19 yaş altı takımının Fenerbahçe ile olan kritik karşılaşmasını büyük bir ilgiyle takip etti.

Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!

Boluspor’un yıldız fabrikası

Boluspor, Emre Kılınç, Umut Meraş ve Erkan Süer gibi birçok yıldızı altyapısından yetiştirerek Türk futboluna kazandırdı. Bu geleneği Abdoulaye Diarrassouba ve Naby Youssouf Oulare gibi yeni yeteneklerle sürdürmekte. A Takım kadrosunda ise Tolunay Artuç, Murat Elmacı, Harun Yerlikaya, Erdem Reis ve Arda Yazıcı gibi isimlerle güçlendirilmiş durumda.

Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!

Boluspor’un geleceği altyapıda

Kulüp başkanı Savaş Abak, altyapıya olan inancını ve yatırımını vurgulayarak, Türk futbolunda gelir-gider eşitsizliğine çözüm olarak altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi işaret etti. Altyapıdan A Takım’a yükselen yedi futbolcu ile Boluspor, geleceğin starlarını yetiştirmeye devam ediyor. Başkan Abak, gelecek sezonda A takım kampına dahil edilebilecek birkaç genç yeteneği daha yakından izlediğinin sinyallerini verdi.

Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!

Başkan Abak’ın güveni tam

Boluspor’un U19 takımı, ligdeki varlığını sürdürürken, Başkan Savaş Abak’ın genç oyunculara olan güveni ve onları yakından takip etmesi, takımın gelecek planlamasında kritik bir rol oynuyor. Başkanın futbolcu keşfi ve altyapı stratejisi, Boluspor'u Türk futbolunun öncü kulüpleri arasında yer almasını sağlıyor. Altyapıdan gelen bu genç yetenekler, Boluspor’un A takımında yıldızlaşma yolunda ilerliyor. Altyapı politikası, Boluspor'un sadece mevcut sezonda değil, uzun vadede de başarılı olmasının temelini atıyor.

Boluspor başkanı Savaş Abak U-19 takımının Fenerbahçe maçını izledi!

# Türk, gelir, Boluspor

16 Nis 2024 - 09:13 Bolu- Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Bu insanlar mı seçecekmiş geleceğin yıldızlarını

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 10:30

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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