Boluspor’un genç yıldızları Naby Oulare ve Dıarrassouba minik taraftarlarla buluştu

Boluspor'un altyapısından A Takıma yükselen, sevilen futbolcuları Naby Oulare ve Abdoulaye Dıarrassouba, son dönemde takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Genç yetenekler, Boluspor'un U19 Elit A Ligi'nde Fenerbahçe ile gerçekleşen kritik maç sırasında taraftarlarla keyifli bir gün geçirdiler. İmza ve fotoğraf seansı düzenleyen futbolcular, özellikle çocuk ve genç taraftarlarla buluşarak onlara unutulmaz anlar yaşattılar.

Eğlenceli ve renkli anlar

Boluspor ve Fenerbahçe maçını izleyen Naby Oulare ve Dıarrassouba, maç sırasında yanlarına gelen taraftarları kırmayarak imza dağıttı. Çocuklar ve gençlerle fotoğraf çektiren ikili, futbolcular ve taraftarlar için eğlenceli dakikalar yarattı. Resmi formaları olmayan bazı taraftarlar, futbolcuların imzalarını tişörtlerine ve vücutlarına alarak mutluluklarını ikiye katladı.

Futbolcuların sıcak ilişkileri

Boluspor’un genç yıldızları, saha içi performanslarının yanı sıra taraftarlarla olan sıcak ilişkileriyle de tanınıyor. Altyapı maçlarını takip ederek genç oyunculara destek olan Dıarrassouba ve Oulare, örnek davranışlarıyla taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Ümraniyespor ile oynanacak Trendyol 1.Lig maçı öncesinde gerçekleşen bu buluşma, iki yıldıza moral verirken, taraftarlar için de unutulmaz anlar bıraktı.

Altyapıdan yıldızlara

Boluspor altyapısından yetişip A Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları haline gelen Dıarrassouba ve Oulare, genç taraftarlarla buluştukları bu özel günde hem sempatik tavırlarıyla hem de alçakgönüllülükleriyle dikkat çekti. Hiçbir minik taraftarı geri çevirmeden bol bol imza dağıtan ikili, Boluspor'un genç taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı ve takımın ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.

Bu özel anlar, Boluspor'un genç yıldızları Oulare ve Dıarrassouba'nın saha dışında da ne kadar değerli olduklarını gözler önüne serdi. Futbolcuların taraftarlarla kurdukları sıcak ilişkiler, takım ruhunu güçlendiriyor ve Boluspor'un geleceği için büyük umut vaat ediyor.