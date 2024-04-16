Tanju Özcan, “Bolu’nun Karabük olmasına izin vermeyeceğim”

Bolu'da yeni üniversite politikalarına direnç
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere yönelik politikaların benzerlerinin Bolu'da uygulanmaya başlamasına karşı çıkıyor. Özcan, bu politikaların üniversite ve şehir imajını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Karabük'ten Bolu'ya taşınan sorunlar
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci kabul politikaları nedeniyle yaşanan olumsuzluklar, benzer uygulamaların Bolu'da da görülmesi riskini taşıyor. Özcan, bu durumun Bolu'yu da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Sosyal ve kültürel endişeler
Bolu Belediye Başkanı, yabancı öğrenci sayısının hızla artmasının şehrin sosyal ve kültürel dokusuna zarar verebileceğini ifade ediyor. Bu durum, yerel halk arasında endişe yaratmış durumda.
İddialar ve talepler
Özcan, yabancı öğrencilerin öğrenci gösterilerek oturma izni alındığı iddialarını gündeme getiriyor ve bu konuda daha fazla denetim yapılmasını talep ediyor.
Özcan'ın mücadele sözü
Belediye Başkanı Özcan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla, benzer durumların Bolu'da yaşanmaması için tüm gerekli önlemleri alacağını ve bu konuda mücadele edeceğini belirtiyor.
Bolu ve Karabük arasındaki farklılık
Özcan, Bolu'nun Karabük gibi "dünyaya rezil" olmasını engellemek için elinden geleni yapacağını vurguluyor ve konunun takipçisi olacağını ifade ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tanju Göreve - Sayın başkanım hukukcu olduğunuza göre özgür bolu gazetesindeki açıklamalarınızda yer alan konular hakkında Rektör Ali Şarlı ve Karabüğü batırıp Boluya kaçan koordinatör İbrahim Kürtül hakkında Cumhuriyet Savcıiğina suç duyurusunda bulunup gereğini yapmanızı tüm Bolu halkı olarak bekliyoruz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.