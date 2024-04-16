Tanju Özcan, “Bolu’nun Karabük olmasına izin vermeyeceğim”

Bolu'da yeni üniversite politikalarına direnç

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere yönelik politikaların benzerlerinin Bolu'da uygulanmaya başlamasına karşı çıkıyor. Özcan, bu politikaların üniversite ve şehir imajını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Karabük'ten Bolu'ya taşınan sorunlar

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci kabul politikaları nedeniyle yaşanan olumsuzluklar, benzer uygulamaların Bolu'da da görülmesi riskini taşıyor. Özcan, bu durumun Bolu'yu da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sosyal ve kültürel endişeler

Bolu Belediye Başkanı, yabancı öğrenci sayısının hızla artmasının şehrin sosyal ve kültürel dokusuna zarar verebileceğini ifade ediyor. Bu durum, yerel halk arasında endişe yaratmış durumda.

İddialar ve talepler

Özcan, yabancı öğrencilerin öğrenci gösterilerek oturma izni alındığı iddialarını gündeme getiriyor ve bu konuda daha fazla denetim yapılmasını talep ediyor.

Özcan'ın mücadele sözü

Belediye Başkanı Özcan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla, benzer durumların Bolu'da yaşanmaması için tüm gerekli önlemleri alacağını ve bu konuda mücadele edeceğini belirtiyor.

Bolu ve Karabük arasındaki farklılık

Özcan, Bolu'nun Karabük gibi "dünyaya rezil" olmasını engellemek için elinden geleni yapacağını vurguluyor ve konunun takipçisi olacağını ifade ediyor.