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Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi

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Otoyolda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 13 milyon 630 bin lira ceza yazıldı. Anadolu Otoyolu geçişinde 9 günlük bayram tatili boyunca Bölge trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 796 araca çeşitli maddelerden 13 milyon 630 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi mask
Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi
Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi
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Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca güzergah üzerindeki yoğun denetimleri boyunca yazılan ceza miktarlarını açıkladı. Buna göre ekipler hem Ankara istikametine hem de İstanbul istikametine 9 gün boyunca yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren, trafiği tehlikeye sokan, makas atan, denetimlerde araçların sigorta veya muayene bulunmayan 2 bin 796 araca toplamda 13 milyon 630 bin 600 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca Anadolu Otoyolu ve D- 100 karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlüğü sorumluluk sahasında 21 kazada 18 kişi yaralanırken, ölümlü kaza meydana gelmedi.

Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi

9 günde 1 milyon 367 bin araç geçti

Bayram tatilinde D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu Düzce geçişlerinden toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçti. Tatil dönüşünde koyulan kamyon yasağı trafiğin rahat akışını sağladı. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların geçiş güzergahlarından birisi de Düzce oldu. İstanbul istikametinden Ankara istikametine 9 günlük süreçte Anadolu Otoyolu'ndan 567 bin 192 araç geçiş yaparken, D-100 karayolu üzerinden ise 151 bin 289 araç geçiş yaptı. Tatil dönüşünde ise Ankara istikametinden İstanbul istikametine 500 bin 252 araç geçiş yaparken, D-100 karayolu üzerinden ise 149 bin 256 araç geçiş yaptı. Buna göre İstanbul İstikametinden Ankara istikametine 688 bin 481 araç geçiş yaparken, diğer İstanbul istikametine ise 649 bin 508 araç geçiş yaptı. Düzce'den 9 günlük bayram tatilinde toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçiş yaptı.

Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi

Öte yandan, Düzce Valiliği'nin aldığı kamyon, çekici yasaklarının dönüşte etkili olması ile akıcı trafik oluştuğu görüldü. Yani kamyon yasağı işe yaradı, trafik rahatladı.

Bayram boyunca binlerce araç sürücüsüne milyonlarca lira trafik cezası kesildi

 

# ramazan bayramı, Anadolu Otoyolu, emniyet şeridi, 100

16 Nis 2024 - 15:00 - Asayiş

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