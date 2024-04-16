16 Nis 2024 - 16:00- Ekonomi G:

Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!

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Bolu Gerede'de ana cadde üzerinde 1 milyon ilâ 8 milyon lira arasında fiyatları değişen 12 taşınmaz satışa sunuldu. Eşsiz fırsatları kaçırmayın. Detaylar ve daha fazlası haberimizde

Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta! mask
Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!
Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!
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Gerede'nin gözde bölgesinde yer alan 12 taşınmaz, şimdi satışa sunuluyor! Emlak sektöründe yatırım yapmayı düşünenler için eşsiz bir fırsat olan bu satışlar, bölgenin potansiyelini keşfetmek isteyenler için muhteşem bir seçenek sunuyor.

Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!

Gerede'de 12 taşınmaz satılıyor

Yatırımcılar ve gayrimenkul tutkunları için ideal bir fırsat olan bu taşınmazlar, Gerede'nin sunduğu benzersiz doğal güzelliklerle çevrili. İster kırsal alanlarda huzur dolu bir yaşam arayanlar için olsun, ister iş alanlarında yeni bir girişimde bulunmak isteyenler için olsun, bu satışlar her türlü ihtiyaca cevap verecek nitelikte.

Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!

Konum muhteşem

12 taşınmazın farklı özellikleri ve konumları, her türden yatırımcıya hitap ediyor. Arsa, konut veya ticari alanlar arayanlar için geniş bir yelpaze sunuluyor. Her bir taşınmazın özellikleri ve potansiyeli, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunarak kendi ihtiyaçlarına en uygun olanı seçme fırsatı veriyor.
Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!

Yüksek potansiyele sahip

Gerede'de bulunan bu taşınmazlar, yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bölgenin turistik potansiyeli ve doğal güzellikleri, gayrimenkul yatırımcıları için cazip bir yatırım ortamı oluşturuyor. Ayrıca, bölgenin stratejik konumu ve altyapı çalışmaları da yatırımcılar için güvenilir bir tercih olma özelliği taşıyor.

Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!

Satışa sunulan taşınmazlarla ilgili detaylı bilgi almak ve fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin! Gerede'deki bu eşsiz fırsatı değerlendirin ve hayalinizdeki gayrimenkule sahip olma şansını yakalayın.

Bolu Gerede’de ana caddede 12 taşınmaz satışta!

# Yaşam

16 Nis 2024 - 16:00 Bolu/ Gerede- Ekonomi

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