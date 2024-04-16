Yeni belediye başkan vekilleri kimler oldu? Bolu Belediyesi komisyonlarına kimler seçildi?

Belediye başkan vekilleri
Meclis 1. Başkan Vekili: Ömer Polat ( CHP)
Meclis 2. Başkan Vekili: Okay Özcan (CHP)
Meclis Katip Üyeleri
Asil: Murat Ceylan (CHP), Buse Özkan (CHP)
Yedek: Aydan Özdemir (CHP), Özgür Kesemen (CHP)
Encümen Üyeleri
Hüseyin Ekrem Serin (CHP), Cahit Görüş (CHP), Buse Özkan (CHP)
İmar ve Şehircilik Komisyonu
Cihan Tutal (CHP), Fırat Çıngı (CHP), Erdal Sak (CHP), Ahmet Fidan (CHP), Fatih Kutlu ( AK Parti)
Teftiş Murakabe Komisyonu
İlhan Çalışkan (CHP), Mehmet Korkmaz (CHP), Aydan Özdemir (CHP), Hülya Berberoğlu (CHP), Selami Konyalıoğlu (AK Parti)
Plan Bütçe Komisyonu
Resmiye Kahruman (CHP), Ali Sarıyıldız (CHP), Süleyman Can (CHP), Mehmet Korkmaz (CHP), Nadi Okur (AK Parti)
Çeşitli İşler Komisyonu
Okay Özcan (CHP), Özgür Kesemen (CHP), Nurettin Güler (CHP), Murat Ceylan (CHP), Erol Özak (AK Parti)
Hayvan Hakları Komisyonu
Zuhal Işın (CHP), Hülya Berberoğlu (CHP), Okay Özcan (CHP), Cihan Tutal (CHP), Oğuzhan Özçelik (AK Parti)
İnsan Hakları Komisyonu
Zuhal Işın (CHP), Hülya Berberoğlu (CHP), Aydan Özdemir (CHP), Nurettin Güler (CHP), Ayşe Bozacı (AK Parti)
Turizm ve Tanıtma Komisyonu
İlhan Çalışkan (CHP), Zuhal Işın (CHP), Resmiye Kahruman (CHP), Nurettin Güler (CHP), Hasip Eskioğlu (AK Parti)
Bolu İli Katık Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB):
Okay Özcan (CHP), Ömer Polat (CHP), Nurettin Güler (CHP), Süleyman Can (CHP), Erol Özak (AK Parti), Alaattin Karakaş (AK Parti), Şerafettin Özdemir ( MHP).
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.