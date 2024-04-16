16 Nis 2024 - 10:30- Siyaset G:

Yeni belediye başkan vekilleri kimler oldu? Bolu Belediyesi komisyonlarına kimler seçildi?

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31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından toplanan Bolu Belediye Meclisi, başkan vekillerini ve komisyonlarını seçti. Bolu’nun yeni başkan vekilliklerine Ömer Polat ve Okay Özcan seçildi.

Yeni belediye başkan vekilleri kimler oldu? Bolu Belediyesi komisyonlarına kimler seçildi? mask
Yeni belediye başkan vekilleri kimler oldu? Bolu Belediyesi komisyonlarına kimler seçildi?
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Belediye başkan vekilleri

Meclis 1. Başkan Vekili: Ömer Polat ( CHP)

Meclis 2. Başkan Vekili: Okay Özcan (CHP) 

Yeni belediye başkan vekilleri kimler oldu? Bolu Belediyesi komisyonlarına kimler seçildi?

Meclis Katip Üyeleri

Asil: Murat Ceylan (CHP),  Buse Özkan (CHP)

Yedek:  Aydan Özdemir (CHP), Özgür Kesemen (CHP)

Encümen Üyeleri

Hüseyin Ekrem Serin (CHP), Cahit Görüş (CHP), Buse Özkan (CHP)

İmar ve Şehircilik Komisyonu

Cihan Tutal (CHP), Fırat Çıngı (CHP), Erdal Sak (CHP), Ahmet Fidan (CHP), Fatih Kutlu ( AK Parti)

Teftiş Murakabe Komisyonu

İlhan Çalışkan (CHP), Mehmet Korkmaz (CHP), Aydan Özdemir (CHP), Hülya Berberoğlu (CHP), Selami Konyalıoğlu (AK Parti)

Plan Bütçe Komisyonu

Resmiye Kahruman (CHP), Ali Sarıyıldız (CHP), Süleyman Can (CHP), Mehmet Korkmaz (CHP), Nadi Okur (AK Parti)

Çeşitli İşler Komisyonu

Okay Özcan (CHP), Özgür Kesemen (CHP), Nurettin Güler (CHP), Murat Ceylan (CHP), Erol Özak (AK Parti)

Hayvan Hakları Komisyonu

Zuhal Işın (CHP), Hülya Berberoğlu (CHP), Okay Özcan (CHP), Cihan Tutal (CHP), Oğuzhan Özçelik (AK Parti)

İnsan Hakları Komisyonu

Zuhal Işın (CHP), Hülya Berberoğlu (CHP), Aydan Özdemir (CHP), Nurettin Güler (CHP), Ayşe Bozacı (AK Parti)

Turizm ve Tanıtma Komisyonu

İlhan Çalışkan (CHP), Zuhal Işın (CHP), Resmiye Kahruman (CHP), Nurettin Güler (CHP), Hasip Eskioğlu (AK Parti)

Bolu İli Katık Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB): 

Okay Özcan (CHP), Ömer Polat (CHP), Nurettin Güler (CHP), Süleyman Can (CHP), Erol Özak (AK Parti), Alaattin Karakaş (AK Parti), Şerafettin Özdemir ( MHP).

# belediye, CHP, Süleyman Can, MHP, AK Parti

16 Nis 2024 - 10:30 Bolu- Siyaset

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