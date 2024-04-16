16 Nis 2024 - 17:00- Yaşam G:

Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) yeni turizm destek programı Batı Karadeniz, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerine yönelik turizm gelirlerini artırmayı hedefliyor. 2024 yılı için planlanan bu destekle, bölgede konaklama ve turistik turların çeşitlenmesi sağlanacak

Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği mask
Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği
Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz bölgesini turizm açısından canlandırmak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. "Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı" adı altında ilan edilen bu program, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerini kapsıyor. Programın 2024 yılı için öngörülen bütçesi 3 milyon lira olarak belirlendi.

Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği

Turizm gelirlerinde artış hedefi

KUZKA tarafından geliştirilen bu yeni destek paketi, özellikle bölgedeki turizm gelirlerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Program, yerel konaklama tesislerinin geceleme sayılarını artırarak ve bölgede düzenlenecek olan turistik turları finanse ederek turizm sektörünün canlanmasına katkıda bulunacak.

Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği

Seyahat acentalarına finansal teşvikler

Program kapsamında, seyahat acentalarına yönelik çeşitli finansal teşvikler sunulacak. 2 gece konaklamalı paket turlar için tur başına azami 20 bin lira, 3 gece konaklamalı paketler için ise tur başına 36 bin lira destek sağlanacak. Bu destekler, turizm acentalarını yeni ve cazip tur paketleri oluşturmaya teşvik etmek amacı taşımaktadır.

Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği

Tren turizmine özel destekler

KUZKA, tren turizmini teşvik etmek amacıyla da özel destek paketleri sunmaktadır. Turistik Tuz Ekspresi için kişi başına 750 lira, Özel Karaelmas Ekspresi için ise kişi başına 250 lira destek verilecek. Ayrıca, Özel Karaelmas Ekspresi ile entegre 1 gece konaklamalı turlar için kişi başına 500 lira destek sağlanacak.

Batı Karadeniz’de KUZKA'dan Çankırı, Kastamonu ve Sinop’a turizm desteği

Başvuru süreci ve tarihleri

İlgilenen seyahat acentaları, 15 Nisan - 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek turlar için destekten yararlanabilecek. Başvurular için son tarih ise 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59 olarak belirlendi. Acentalar, başvuru şartları ve destek detayları hakkında KUZKA’nın resmi web sitesinden bilgi edinebilirler.

Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması

"Batı Karadeniz’i Keşfet" programı, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinin doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtarak bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Bu destekler, bölgedeki turizm işletmelerinin gelişimine katkı sağlayacak ve yerel ekonomiye önemli bir canlılık getirecek.

# destek, batı karadeniz, 15 Nisan

16 Nis 2024 - 17:00 - Yaşam

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