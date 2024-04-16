16 Nis 2024 - 18:00- Sağlık G:

Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi

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Bolu’da BAİBÜ Tıp Fakültesi ve devlet hastaneleri ile ilçelerdeki devlet hastaneleri 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmeti vermeye devam etti. Bu kapsamda Bolu’da bayram tatili boyunca 30 bin hasta acil serviste tedavi görürken, 313 hastanın ameliyatı yapıldı…

Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi mask
Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi
Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi
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Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu Merkez ilçe ve ilçelerde hizmet veren hastaneler 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Bu süre zarfında, acil servislerde yaklaşık 30.000 hastaya acil sağlık hizmeti sunulduğu kaydedildi. Yoğun bir çalışma temposuna rağmen, tüm sağlık gruplarında toplam 313 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi

Ameliyatlar aksamadan devam etti

Bayram süresince hastanelerin ameliyat hizmetleri de duraksamadan devam etti. Çeşitli tıbbi branşlarda gerçekleştirilen ameliyatlar, hem yerel halka hem de tatil için bölgeye gelen ziyaretçilere kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını garantiledi. Bu durum, sağlık personelinin fedakar çalışmaları ve özverili hizmet anlayışının bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi

Bayram Sonrası da yoğunluk devam etti

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte hastanelerde yoğunluk arttı. Bayram tatilinin ardından hastanelere akın eden vatandaşlar, sağlık hizmetlerine büyük bir ihtiyaç duyduklarını gösterdi. Hastanelerin poliklinik bölümleri, ilk çalışma günü olan 15 Nisan Pazartesi günü adeta izdiham yaşandı.
Bolu’da hastaneler 9 gün boyunca sürekli hizmet verdi

Polikliniklerde bekleyiş

Bayram sonrası, özellikle devlet hastanelerinin polikliniklerinde hasta yoğunluğu gözlemlendi. Vatandaşlar, randevularını bayram sonrasına ayarlamış olmaları sebebiyle, hastane koridorlarında ve bahçelerinde randevu saatlerini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum, sağlık hizmetlerine olan yoğun talebi ve sistemin bu talebi karşılayabilme kapasitesini sorgulattı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uyarıları

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), iptal edilmeyen randevulara gidilmemesi halinde, 15 gün boyunca ilgili klinikten randevu önceliğinin kaybedileceği konusunda SMS yoluyla uyarılarda bulundu. Hastaların randevu gününden bir gün önce sağlık durumlarını teyit etmeleri gerektiği de hatırlatıldı.

# Sağlık, ramazan bayramı, 15 Nisan

16 Nis 2024 - 18:00 Bolu/ Bolu- Sağlık

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