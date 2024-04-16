16 Nis 2024 - 19:30- Spor G:

Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı

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Bolu’ya 70 kilometre uzaklıkta bulunan Melen Çayı’nda rafting sezonu Ramazan Bayramı sonrasında başladı. Sezonun ilk gününde yerli ve yabancı adrenalin tutkunları, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkiinde bulunan rafting merkezine akın etti.

Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı mask
Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı
Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı
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Bölgenin tek rafting merkezi

Son dönemde Türkiye’nin önde gelen rafting merkezlerinden olan Melen Çayı, rafting sezonunu açtı. Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan rafting merkezlerine gelen macera tutkunları, debisi yüksek Melen Çayı’na indirdikleri botlarda, akıntılara karşı kürek çekerek adrenalin dolu anlar yaşadı. Zaman zaman akıntıların hızı çoğalırken, macera tutkunu raftingciler ise botların üzerinde kalabilmek için yoğun çaba harcadılar.

Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı

Macera severler 8 ay kullanacak

Rafting merkezi işletmecisi Davut Pirdal, "Melen Çayı’nda rafting sezonu başladı. Yaklaşık yerli ve yabancı 5 bin kişi ile sezonu açtık. Melen Çayı şu anda çok güzel. Rafting için de uygun. Her yaştan da yapılabilir şu anda. Sezon yoğun başladı ve bu şekilde de devam eder. Yakın zamanda 13-14 tane daha büyük organizasyonlarımız olacak. Melen üzerinde rafting dışında ziplane var. Nehir kenarında kamp organizasyonları yapılabiliyor. Ancak rafting daha çok gündemde. Sezon böyle giderse 7-8 ay daha devam eder. Macera tutkunları 8 ay boyunca Melen Çayı’nın tadına doyacaklar" dedi. 

Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı

Doğa severler festivale adeta akın ettiler

İstanbul’dan gelen ve ilk defa rafting yaptığını söyleyen Nebahat Davutoğlu, "Burada bir festival vardı, onun için geldim. İlk defa Rafting yapacağım. Çok eğlenceli olduğunu biraz da ıslanacağımızı söylediler. Keyif alacağız. İki günlüğüne gelmiştik. Son günümüzde rafting yapacağız. Gideceğimiz için üzülüyoruz" diye konuştu.

Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı

Yüksek debisi ve İstanbul ile Ankara gibi büyük şehirlerin arasında yer alması sebebiyle özellikle rafting tutkunları ve macera severlerin yoğun ilgi gösterdiği Melen Çayı 8 ay boyunca adrenalin meraklılarına ev sahipliği yapacak.

Melen Çayı’nda rafting sezonu beş bin macera tutkunu doğaseverin katılımıyla açıldı

# VAR, Türkiye, sezon

16 Nis 2024 - 19:30 - Spor

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