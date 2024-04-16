Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

Bolu, Turizm Haftası'nı renkli etkinlikler ve çeşitli kutlamalarla geçirdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere, turizm sektörünün önemli isimleri de katıldı.
Valilikten başlayan kutlamalar
Turizm Haftası kutlamaları, Vali Erkan Kılıç’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve turizm sektörü temsilcilerini kabulüyle başladı. Ardından, heyet Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti, bu ziyaretlerle şehrin turizm potansiyeline dair önemli görüşmeler gerçekleştirildi.
Anıtpark'ta anlamlı yürüyüş
Etkinlikler, İzzet Baysal Caddesi'nden başlayıp, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren coşkulu bir kortej yürüyüşü ile devam etti. Anıt önünde düzenlenen törende çelenk sunumu yapıldı ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Turizmin ekonomideki yeri vurgulandı
Törende konuşan Hakan Doğanay, turizmin ülke ekonomileri üzerindeki etkilerine değindi. Turizm Haftası'nın, turizm bilincinin artırılması ve sektörün ekonomik potansiyelinin farkına varılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Doğanay, turizmdeki rekabetin ülkeler arasında giderek arttığına dikkat çekti.
Kültür ve sanat merkezinde gastronomi sergisi
Hafta boyunca devam eden etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Sergisi ile zenginleşti. Sergi açılışı, yerel ve ulusal lezzetlerin sergilendiği bir platform olarak dikkat çekti.
Eğitim camiasının da katılımıyla kutlamalar
Etkinlikler, öğrencilerin ve öğretmenlerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı bu özel hafta, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.