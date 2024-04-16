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Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

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Bolu'da Turizm Haftası, Vali Erkan Kılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın katılımıyla kutlandı. Kortej yürüyüşü, çelenk sunumu ve gastronomi sergisi gibi etkinliklerle dolu hafta, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler! mask
Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!
Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!
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Bolu, Turizm Haftası'nı renkli etkinlikler ve çeşitli kutlamalarla geçirdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere, turizm sektörünün önemli isimleri de katıldı.

Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

Valilikten başlayan kutlamalar

Turizm Haftası kutlamaları, Vali Erkan Kılıç’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve turizm sektörü temsilcilerini kabulüyle başladı. Ardından, heyet Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti, bu ziyaretlerle şehrin turizm potansiyeline dair önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

Anıtpark'ta anlamlı yürüyüş

Etkinlikler, İzzet Baysal Caddesi'nden başlayıp, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren coşkulu bir kortej yürüyüşü ile devam etti. Anıt önünde düzenlenen törende çelenk sunumu yapıldı ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

Turizmin ekonomideki yeri vurgulandı

Törende konuşan Hakan Doğanay, turizmin ülke ekonomileri üzerindeki etkilerine değindi. Turizm Haftası'nın, turizm bilincinin artırılması ve sektörün ekonomik potansiyelinin farkına varılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Doğanay, turizmdeki rekabetin ülkeler arasında giderek arttığına dikkat çekti.

Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

Kültür ve sanat merkezinde gastronomi sergisi

Hafta boyunca devam eden etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Sergisi ile zenginleşti. Sergi açılışı, yerel ve ulusal lezzetlerin sergilendiği bir platform olarak dikkat çekti.

Turizm Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı: İşte görkemli etkinlikler ve sergiler!

Eğitim camiasının da katılımıyla kutlamalar

Etkinlikler, öğrencilerin ve öğretmenlerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı bu özel hafta, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

# belediye, Tanju Özcan, eğitim, Atatürk, bolu valisi, Erkan Kılıç, İZZET BAYSAL

16 Nis 2024 - 14:30 Bolu- Güncel

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