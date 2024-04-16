Bolu'da 8 üniversite öğrencisinin kaldığı dairede yangın paniği

Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Hacı Necip İşhanı'nda dün gece yaşanan yangın, üniversite öğrencilerinin kaldığı bir dairede meydana geldi. Yangın, apartman sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay yerine hızla müdahale edildi
Yangın, apartman sakinlerinin dumanları fark etmeleri ve hızla ihbarda bulunmaları üzerine ortaya çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dairede kimse olmadığı sıralarda çıkan yangın, itfaiye erlerinin etkili müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Apartman sakini hastaneye kaldırıldı
Yangın sırasında apartmanı kaplayan yoğun dumanlar nedeniyle bir apartman sakini dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangının çıktığı yatak odasında başladığı tespit edildi. Ancak yangının kesin çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.
Yetkililerden bilinçlendirme çalışması
Bu olay, öğrenci evlerinde yangın güvenliği konusunda daha fazla dikkat ve önlem alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, tüm apartman sakinlerini yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.