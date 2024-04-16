Bolu'da 8 üniversite öğrencisinin kaldığı dairede yangın paniği

Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Hacı Necip İşhanı'nda dün gece yaşanan yangın, üniversite öğrencilerinin kaldığı bir dairede meydana geldi. Yangın, apartman sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay yerine hızla müdahale edildi

Yangın, apartman sakinlerinin dumanları fark etmeleri ve hızla ihbarda bulunmaları üzerine ortaya çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dairede kimse olmadığı sıralarda çıkan yangın, itfaiye erlerinin etkili müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakini hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında apartmanı kaplayan yoğun dumanlar nedeniyle bir apartman sakini dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıktığı yatak odasında başladığı tespit edildi. Ancak yangının kesin çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Yetkililerden bilinçlendirme çalışması

Bu olay, öğrenci evlerinde yangın güvenliği konusunda daha fazla dikkat ve önlem alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, tüm apartman sakinlerini yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.